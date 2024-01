EU: Policía balea a mujer de la tercera edad y graba todo en video; la víctima pierde la vida

Comparta este artículo

Nuevo México, Estados Unidos.- El pasado martes, 9 de octubre, Felipe Hernández fue acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de una mujer de la tercera edad, identificada como Teresa Gómez. Los hechos quedaron captados en una cámara corporal que el masculino llevaba puesta al momento en el que intentó detener a la víctima, a quien señaló por invasión de propiedad privada y por intentar ocultar a un hombre con cargos de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron el día 3 de octubre del año 2023, aproximadamente a las 5:00 horas, en las calles de Nuevo México, sitio en el que Hernández detuvo a la ahora occisa, bajo sospecha de conducir junto a un hombre buscado por la justicia, éste sería Jesús García, de 38 años. Según reportes, este hombre está acusado de invasión a propiedad privada y robo con violencia. Es bajo este contexto que el oficial le solicitó a la fémina que descendiera de su auto, aunque esto lo hizo de manera agresiva.

En el video con duración de 9 minutos, el efectivo acusa a Teresa de haber invadido una propiedad, junto con el acusado y le pide que baje de su auto, a lo que ella se niega, pero éste la amenaza con taser, motivo por el que la víctima termina cediendo. Luego de ello, Gómez explica que no habían invadido ningún inmueble y aclara que ambos venían de visitar a una amiga, identificada como Butterfly; sin embargo, estas explicaciones no calman al uniformado, quien continúa acusándola.

Acto seguido, Hernández le exige su nombre a Gómez, quien lo cuestiona sobre por qué necesita este dato, a lo que él le responde: “¿No escuchas? Porque estoy haciendo una maldita investigación. Eres igualita a Jesús García. Quieres discutir todo el tiempo”, luego de ello, el oficial amenaza a la víctima con que debe cooperar o hará “de su vida un infierno”. Finalmente, el policía le permite a la mujer que vuelva a su auto, pero una vez en la unidad, la anciana intenta arrancar con la puerta abierta, por lo que el agente le dispara en tres ocasiones.

Recientemente, Felipe Hernández fue encontrado como culpable del delito de homicidio en segundo grado; mientras que el fiscal de distrito del condado de Doña Ana, Gerald Byers acusó al oficial por no seguir el protocolo adecuado: “La interacción del señor Hernández con la señora Gómez, la capacidad de manejar el protocolo es inexistente. Sus interacciones con ella, solo a nivel humano, fueron excepcionalmente deficientes y no cumplieron con los estándares que LCPD exige a sus oficiales. Teresa no era una delincuente que huía porque no representaba un peligro para nadie.”

Fuentes: Tribuna