AMLO lamenta la guerra en Gaza y Ucrania; propone el diálogo entre naciones en conflicto

Ciudad de México.- Este viernes, 12 de enero, se celebró la tradicional conferencia matinal del Jefe Ejecutivo de México, en el Palacio Nacional, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX. Al igual que en las ediciones pasadas, el mandatario respondió diversas preguntas relacionadas a problemáticas del país. Justo antes de que concluyera la sesión de preguntas y respuestas, una periodista consultó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre las guerras que se están viviendo en la Franja de Gaza y Ucrania.

Fiel a la política neutra de México, el presidente de origen tabasqueño invitó al diálogo a todas las naciones involucradas, resaltando lo doloroso que le resultaba confirmar el gran número de víctimas que ha dejado este conflicto bélico entre las naciones de Israel y Gaza, así como la de Rusia y Ucrania. Por otro lado, el mandatario recordó la importancia de llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas, destacando que así finalizaría todo el sufrimiento.

“Nosotros lo que recomendamos es que se busque el diálogo en esta guerra, en Israel, Gaza, en la Franja de Gaza. Son muchos los muertos. Lo lamentamos muchísimo. Tiene que buscarse un acuerdo, tiene que lograrse la paz. Sufre mucho la gente. Independientemente de las diferencias políticas, religiosas, ideológicas; son seres humanos, ya ese enfrentamiento pasa de 20 mil muertos y muchos son inocentes, mujeres y niños. Y lo mismo en el caso de Ucrania, lo mismo, hay que buscar el diálogo y evitar la guerra. Que eso es lo más irracional.”

AMLO continuó su discurso de paz, resaltando lo ilógico que le resultan los constantes bombardeos que tanto Israel como Rusia suelen enviar a sus contrapartes, Gaza y Ucrania, por lo que recordó que una parte importante de la resolución de estos conflictos es la protección al sector civil, el cual es el más castigado durante los últimos meses: “Se tiene que buscar un acuerdo general, mundial, para una tregua que dure mucho tiempo, para la protección, también de civiles. No es posible, pues un bombardeo indiscriminado y yo espero que se pacifique le mundo”, sentenció el presidente de México.

Finalmente, el mandatario fue cuestionado sobre las presiones que Estados Unidos habría estado ejerciendo en el territorio azteca por la crisis migratoria que se ha estado registrando en los últimos meses. Ante esto, López Obrador, respondió que México no cedería a ningún “condicionamiento”, resaltando que la República es una nación soberana que ha sido respetada por los presidentes Joe Biden y Donald Trump.

En medio de un ambiente tenso, el morenista resaltó que, año con año, México destina una gran cantidad de recursos económicos con el fin de frenar la crisis migratoria, pero destacó que, más allá de las inversiones, los países (de donde proceden los migrantes) tienen que hacerse cargo: “Nosotros no tenemos la culpa, ¿cómo nos van a culpar a nosotros del fenómeno migratorio?, ¿qué culpa tenemos? Si estamos ayudando, cooperando muchísimo. ¿Saben cuánto destinamos cada año a atender el fenómeno migratorio en México? 4 mil millones de pesos. No me equivoqué, 4 mil millones de dólares. Estamos insistiendo en que hay que atender las causas”, concluyó el mandatario.

Fuentes: Tribuna