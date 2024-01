Hamás ejerce presión y culpa a Israel de la muerte de 2 rehenes; difunde video

Franja de Gaza.- Hamás culpa a Israel por la muerte de dos personas que el grupo mantenía como rehenes. Mediante un video, Hamás hizo público el deceso de dos individuos, a quienes habían secuestrado el pasado 7 de octubre, fecha en la que también capturaron mujeres, abuelos y menores.

El brazo armado de Hamás, conocido como las Brigadas Ezzedin al Qasam, notificó que los sujetos murieron "en bombardeos sionistas en Gaza". Se trata de Yossi Sharabi, de 53 años, e Itay Svirsky, de 38. Ante la cámara, se observa a otra mujer atrapada, quien explicó que compartía cautiverio con los hombres que fallecieron.

Como respuesta, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró que se trata de "presión psicológica" por parte del grupo islamista hacia los familiares de los rehenes. "Hamás ha recibido un duro golpe de las IDF [las fuerzas armadas]". Ante la desestibilización, "lo que les queda es tocar un nervio sensible en la sociedad israelí mediante actos de maltrato psicológico contra los familiares". Hamás exige un alto al fuego, sin embargo, Israel se mantiene firme ante su estrategia de no frenar los ataques. Incluso considera que la única manera de conseguir la libertad de los rehenes es aplicando "presión militar", por tanto, el enfrentamiento bélico seguiría su curso.

Por otra parte, Israel negó rotundamente haber sido el causante de la muerte de los rehenes. El Gobierno rechazó la versión ofrecida por Hamás y argumentó que no han atacado la zona en la que supuestamente habrían muerto Yossi Sharabi e Itay Svirsky. Subrayó que el equipo militar nunca abre fuego en un área si se tiene la sospecha que pudieran haber rehenes dentro.

"Itay no fue abatido por nuestras fuerzas. Eso es una mentira de Hamás. El edificio en el que estaban retenidos no era un objetivo y no fue atacado por nuestras fuerzas", dijo el portavoz militar del Ejército israelí, contraalmirante Daniel Hagari.