Tenía problemas mentales: Tonantzyn apuñala a su madre y transmite todo en vivo; vivían en EU

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Si bien, las redes sociales fueron creadas para estrechar los vínculos entre las personas y ampliar el círculo de amigos que la gente puede llegar a hacer, la realidad es que, en ocasiones, pueden ocurrir anécdotas aterradoras que trascienden las fronteras de las aplicaciones digitales y se convierten en noticias duras de ver, tal fue el caso de Tonantzyn Oris Beltrán, una joven de 28 años que le arrancó la vida a su madre mientras transmitía todo en vivo.

De acuerdo con algunos informes, Beltrán era una mujer con un historial de enfermedades mentales, que previamente había captado la atención de las autoridades por conducir mientras llevaba un cuchillo dentro del vehículo. En aquella ocasión, la policía no encerró a la fémina, pero sí le confiscaron su auto. El día del ataque a su madre, Olivia Lucia Beltrán Pacheco, de 55 años, ambas féminas acudieron a la comisaría de la comunidad de San Rafael para recuperar el automóvil.

En aquel momento, un oficial se manifestó preocupado por la estabilidad mental de Tonantzyn, pero las autoridades no la consideraron peligrosa, por lo que le permitieron irse a casa con su auto y su madre. En un primer video, el cual fue tomado dentro del carro, se aprecia a Olivia indicándole a su hija que debía recuperarse, por lo que le pidió que, luego de llegar a casa, se encargara de irse a dormir; también le dijo que no era bueno tomar justicia por mano propia, aunque no alcanzó a aclarar a qué se refería. Horas más tarde, la policía de San Rafael recibió varias llamadas telefónicas de los amigos y familiares de las mujeres.

Según los denunciantes, las autoridades debían ir rápido a la casa de Tonantzyn, puesto estaba apuñalando a su madre; varios de ellos informaron que se enteraron del trágico hecho porque presenciaron todo a través de una transmisión en vivo realizada por la sospechosa. Al arribar al lugar de los hechos, a la policía encontró a la fémina paseando por su casa, mientras portaba un cuchillo; en tanto Olivia yacía gravemente herida.

Si bien, los efectivos contactaron rápidamente a una ambulancia, Beltrán Pacheco perdió la vida justo antes de que arribaran los paramédicos a la escena. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce qué fue lo que desató el ataque de Tonantzyn en contra de su madre. Por su parte, la sospechosa fue arrestada y se encuentra en espera de que se realice su primera audiencia, la cual está programada para el próximo 2 de febrero.

Fuentes: Tribuna