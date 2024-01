Estados Unidos: Perdió su vuelo, forzó puerta de aeropuerto y murió dentro de turbina

Comparta este artículo

Salt Lake, Estados Unidos.- El pasado lunes 1 de enero, se registró un trágico incidente en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos. En dicho suceso, un individuo estadounidense de 30 años de edad, identificado como Kyler Efinger, fue encontrado sin vida en el interior de la turbina de un avión comercial que se disponía a despegar con 100 pasajeros a bordo.

Según se informa, Efinger habría experimentado una crisis de salud emosional tras perder su vuelo con destino a Denver, Colorado, donde planeaba visitar a su abuelo enfermo. Las cámaras de seguridad del aeropuerto revelaron que el hombre logró acceder a la pista de despegue mediante una salida de emergencia y corrió hacia la aeronave, donde fue tragado por una de las turbinas ubicadas en el ala.

Los oficiales del aeropuerto y el Departamento de Bomberos de Salt Lake City encontraron a Efinger inconsciente dentro del motor y trataron de reanimarlo, pero fue en vano. El hombre murió en el lugar debido a las graves heridas causadas por la succión de la turbina. Algunos de sus objetos personales, como su ropa y zapatos, fueron localizados en una de las pistas del aeropuerto, según informaron las autoridades.

En un principio, se afirmó que los motores del avión no estaban en funcionamiento cuando Efinger ingresó en ellos. No obstante, en una actualización emitida el martes, la policía indicó que los motores estaban en marcha y que la fase específica del motor está siendo objeto de investigación. Los pasajeros fueron evacuados del avión, pero las operaciones generales del aeropuerto no sufrieron interrupciones.

La policía de Salt Lake City está investigando las circunstancias del incidente, y por el momento la causa de la muerte de Efinger aún no ha sido confirmada por la autopsia. Asimismo, la familia del hombre fallecido expresó su dolor y desconcierto por lo ocurrido y pidió respeto a su privacidad. El video del momento en que Efinger corre hacia el avión fue difundido en redes sociales, causando conmoción e indignación entre los usuarios, pues algunos han cuestionado la seguridad del aeropuerto y la responsabilidad de la aerolínea.

Mientras que otros han lamentado la tragedia y enviado sus condolencias a los familiares de Kyler. Este es el primer caso de este tipo que se registra en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, uno de los más concurridos del país. Las autoridades han asegurado que tomarán medidas para evitar que se repita una situación similar y que brindarán apoyo psicológico a los testigos y afectados por el hecho.

Fuente: Tribuna