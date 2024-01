"Lo hice a propósito": Conductora atropella a un oficial en Nueva York

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La mujer que atropelló a un policía con su coche esta semana ha sido identificada como Sahara Dula, de 24 años. La mujer de Brooklyn ha sido arrestada por cargos de agresión vehicular, agresión, peligro imprudente y conducción bajo los efectos del alcohol.

Los agentes de policía estaban en las cercanías de 72nd y Park Avenue el miércoles en un intento de atrapar a tres sospechosos que habían robado productos por valor de $10 mil dólares en la tienda Mackage cercana. Mientras estaban allí, vieron a Dula conduciendo en sentido contrario, momento en el que un oficial caminó frente a su auto en un intento de detenerla. Fue entonces cuando Dula pisó el acelerador y lo atropelló, rompiéndole el brazo y la pierna.

Según un informe, los funcionarios de la policía de Nueva York dicen que Dula explicó que arrolló al policía porque él no se apartaba de su camino, y agregó que el incidente debería servirle como una "lección para él". "Le dije al policía que quería ir derecho y él no se movía, así que lo atropellé. Lo hice a propósito", contó Dula a los investigadores. También dijo "¡Que se jodan estos policías! Con suerte, ya no quiere ser policía". Incluso confesó a los agentes que había estado fumando marihuana. A pesar de los cargos, el sindicato de la policía se mostró decepcionado porque no se presentaron cargos más severos contra Dula.

El presunto incidente fue captado por la cámara del tablero de otro conductor, según parecen mostrar fotos de otro informe del viernes de la Policía de Nueva York. Las imágenes de la cámara se compartieron en las redes sociales. El oficial parece volar sobre el capó del auto. En el vídeo se puede ver a otros agentes corriendo en su ayuda.

"Afortunadamente estará bien, pero necesitamos que todos los neoyorquinos nos ayuden a proteger a los policías que protegen su vecindario", escribió en la plataforma X (antes conocida como Twitter) la Asociación de la Policía de Nueva York (PBA). Mientras tanto, el oficial continúa recuperándose después de haber sido atropellado intencionalmente por un automóvil.

Fuente: Tribuna Sonora