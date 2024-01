Ingeniero de afamada empresa comete brutal feminicidio en EU; lo hallan en estado catatónico

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El pasado martes, 16 de enero, trascendió la noticia sobre un brutal asesinato cometido en el distrito de Santa Clara, California, en Estados Unidos, por un ingeniero de software de afamada empresa de buscador online, nombrado como Liren Chen, de 27 años. De acuerdo con algunos informes, el sujeto habría matado a golpes a su esposa, quien fue descubierta con huellas de golpes contundentes en la cabeza.

Según el informe brindado por la Fiscalía de la mencionada comunidad, los hechos ocurrieron antes de las 11:00 horas de aquel martes, momento en el que un amigo de la familia, acudió al domicilio de los Chen, para verificar que todo estuviera en orden, puesto no había logrado contactar con Liren ni con su esposa. Inicialmente, el hombre tocó la puerta, pero no obtuvo respuesta; al rodear la casa se percató de que el ingeniero si estaba en el lugar.

La Fiscalía mencionó que Liren fue descubierto hincado, con los brazos abiertos y la mirada perdida. Este hecho provocó que el testigo entrara en pánico, por lo que llamó por teléfono a las autoridades para que ingresaran a la casa. Minutos después, la policía de California arribó al sitio e ingresó a la casa; una vez dentro, se percataron de que las manos, los brazos y las piernas de Chen estaban llenos de sangre.

Uno de los brazos del sujeto estaba hinchado, mientras que ambas extremidades estaban cubiertas con rasguños. Si bien, se desconocía con exactitud lo que había ocurrido en el lugar, la policía no tardó en crear la hipótesis de que Chen había golpeado a su esposa hasta matarla, quien mostró tener heridas contundentes en la cabeza. Según datos de las autoridades, el ingeniero fue acusado de asesinato, aunque por el momento no está arrestado.

Fotografía de Liren Chen cuando trabajaba en afamada empresa de Internet

Si bien, Liren no se encuentra tras las rejas, esto no significa que no será detenido en algún momento. Y es que, tal y como se mencionó anteriormente, Chen no fue encontrado en condiciones adecuadas, por lo que fue enviado al hospital, donde permanece internado; una vez que sea dado de alta será arrestado y se realizará su lectura de derechos. Dado a que aún faltan datos, esta noticia continuará en desarrollo.

