¿Qué es la enfermedad X, el virus 20 veces más mortal que el Covid-19 que alerta a la OMS?

Ginebra, Suiza.- Hace casi 4 años, el mundo se detuvo por el inicio de la pandemia del Covid-19, enfermedad que aún a la fecha continúa ocasionando estragos en la gente, ya sea por las reinfecciones o por los efectos secundarios que continúan siendo investigados por la comunidad científica. Dicho virus ocasionó perdidas materiales y humanas que jamás podrán recuperarse, así como también, expertos indican, que creó un efecto de crisis postraumática en millones de personas, similar a los vistos durante la Segunda Guerra Mundial.

Es bajo este contexto que el pasado miércoles, 17 de enero, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, solicitó a varios países que firmaran un acuerdo denominado como el ‘Tratado Pandémico’, esto con la finalidad de que la gente (y los diversos gobiernos) puedan estar preparados para el arribo de la denominada ‘Enfermedad X’, la cual prevén, sería 20 veces más mortífera que el propio SARS-CoV-2.

La primera enfermedad X fue el Covid-19

Pero, ¿qué significa esto?, ¿acaso se descubrió un virus mucho más aterrador que el propio Covid-19? Si bien, las afirmaciones de la OMS pueden resultar fatalistas y aterradoras, la realidad es que ‘la enfermedad X’ no se trata de una infección que ya haya sido descubierta, sino que es un virus hipotético que aún no se ha formado, pero se estima que podría surgir en los próximos años de existencia de la humanidad.

Según información brindada por la OMS, la ‘enfermedad X’ se agregó a la lista de patógenos desde el año 2017 y se trata de una suposición en la que se plantea que una infección (ya sea virus o bacteria) pueda provocar una “epidemia internacional grave”. Bajo este contexto, se podría considerar que el Covid-19 es la primera ‘Enfermedad X’ de la historia, por ello mismo, la agencia de la salud de las Naciones Unidas consideran que es importante prepararse para una segunda afección de este calibre.

Ghebreyesus, destacó que la pregunta a la ecuación no es sí ocurrirá, sino que cuándo pasará: “Hay cosas que se desconocen y que pueden suceder, y cualquier cosa que suceda es una cuestión de cuándo, no de si sucederá, por lo que necesitamos tener un marcador de posición para eso, para las enfermedades que no conocemos. Perdimos a muchas personas (durante la Covid) porque no pudimos gestionarlas.”

Fuentes: Tribuna