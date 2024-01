Camerún: 106 alumnos sufren lesiones tras estampida afuera de la escuela

Comparta este artículo

Yaundé, Camerún.- Al menos 106 personas resultaron heridas este lunes tras una estampida en una escuela secundaria de la capital de Camerún, Yaundé, según un funcionario. El instituto Etoug-Ebe fue escenario de una airada manifestación de estudiantes que dejó a algunos asistentes lastimados y provocó importantes daños materiales. Luego del incidente, los estudiantes fueron transportados a hospitales de los alrededores.

El origen de este levantamiento fue una medida disciplinaria impuesta por el director del instituto. Según testimonios, el director presidió una junta escolar el pasado jueves 18 de enero al final de la cual se decidió que el cierre de acceso al centro educativo se fijara a las de la mañana. Esto es para que la ceremonia de los lunes se llevara a cabo a tiempo y ya no invada el horario de inicio de clases. Esta nueva norma iba acompañada de una sanción a quienes llegaran tarde.

El castigo consistía en dejarlos fuera de la escuela, esto empujó a algunos a forzar la puerta esta mañana en el instituto Etoug-Ebe. De hecho, los que llegaron tarde intentaron evitar que la puerta se cerrara. Lo que provocó una estampida y riñas. Videos circulan en redes sociales en los que se ve a estudiantes apedrear y luego volcar el vehículo del director. También vemos estudiantes desmayados siendo transportados a centros de salud.

Cuando llegó al lugar, el prefecto del departamento local, negó los rumores de muertes tras esta estampida. Según la autoridad administrativa, "no hubo muertes en la escuela secundaria Etoug-Ebe" y que el accidente fue originado porque los alumnos se apresuraron a llegar a sus actividades matutinas. Sin embargo, sí aclaró que 21 estudiantes fueron ingresados ??en el hospital, pero que sus vidas no corren peligro. El prefecto aprovechó la oportunidad para denunciar los actos de vandalismo perpetrados por jóvenes que no son estudiantes de secundaria en determinados vehículos presentes en el establecimiento. Por su parte, las autoridades de salud mencionaron que los 106 heridos fueron atendidos gratuitamente. También se comentó que los afectados recibirán atención de salud mental.

Fuente: Tribuna Sonora