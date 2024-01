VIDEO: Mujer colombiana se enfrenta a carteristas que le robaron en el Metro de Madrid

Comparta este artículo

Madrid, España.- Los asaltos y robos sin violencia son comunes en los transportes públicos de todo el mundo, los llamados carteristas cometen sus delitos sin que las víctimas se den cuenta, al menos en la mayoría de los casos; sin embargo, cuando no sucede de esa manera, las personas robadas no dudan en tomar acciones en contra de los delincuentes y los enfrentan, fue precisamente esto lo sucedido en el Metro de Madrid.

En videos que circulan en redes sociales se observa a una mujer de origen colombiano mientras le reclama a un presunto asaltante por haberle robado la cartera, por lo que no duda en enfrentarlo para que le regrese sus pertenencias. De acuerdo con la información preliminar, fueron tres personas las que actuaron en equipo para despojarla de sus pertenencias, un modus operandi común en las inmediaciones del Metro de Madrid, España.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de la grabación, pero los videos salieron a la luz la tarde de este lunes. En la grabación se muestra a la mujer al interior de una de las estaciones del sistema de transporte público enfrentar a los sujetos. En ese sentido, les exige mostrar lo que tienen al interior de sus bolsas, bolsillos y zapatos. Sin embargo, los sujetos negaron en todo momento haber cometido el delito.

Robo a mujer colombiana en Madrid, foto: especial

Es justo cuando comienzan con la revisión que los testigos encontraron las pertenencias de la mujer, por lo que ella no duda en atacarlos verbalmente, "Me robaste, atrevido, soy de Colombia, a robar a ... (dice groserías) me toca sudar la plata para que me la vengas a robar tú, donde no los vea, me roban. Mira mi dinero colombiano, no se van sin mis anillos", grita la mujer en un ataque de furia contra quienes intentaron robarla.

En el material audiovisual se observa el momento exacto en que la mujer le encuentra a uno de los supuestos ladrones el dinero colombiano que llevaba, se evidencia que llevaba billetes de 50 mil pesos. "Saca todo lo que tengas, vean, lo tenían, tenía 120 euros y dinero colombiano, el dinero". Los usuarios en redes sociales aplaudieron la actitud de la mujer por su valentía y enfrentar a sus agresores, los cuales tendrán que responder ante las autoridades por sus acciones.

Fuente: Tribuna