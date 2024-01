EU: Mujer denuncia a afamada cafetería; 3 sujetos abusaron de su hija en sus instalaciones

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- En días recientes, trascendió la noticia de que una afamada cadena de cafetería (cuyo logo es una sirena) se encuentra en medio de la polémica debido a que tres estudiantes utilizaron sus instalaciones para agredir sexualmente a una joven, de 15 años, quien según informes, tiene discapacidad intelectual. De acuerdo con la demanda, interpuesta por la madre, los individuos extrajeron a la joven de su secundaria y la trasladaron hasta el mencionado negocio para proceder con el crimen.

Los hechos ocurrieron en el mes de octubre del año 2022, en una localidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Según informes, la adolescente se encontraba en su secundaria, cuando tres de sus compañeros se acercaron a ella y se las arreglaron para sacarla del centro educativo y llevarla al gigante del café. Según las indagatorias, los acusados llevaron a la menor al interior del baño, donde se turnaron para abusar de ella.

Tras este ataque, uno de los acusados llevó a la adolescente a un edificio vacío, donde continuó con la agresión. Después del asalto, la menor no comentó absolutamente nada con sus familiares y no fue sino hasta que una profesora encontró a la quinceañera llorando en el baño que se supo lo ocurrido. Según lo declarado por la víctima, sus compañeros le hacían bullying porque habría tenido relaciones con tres personas. Esto alertó a la progenitora, por lo que llevó a la agraviada a que le hicieran un examen médico que determinó violencia sexual.

Según informes, la madre levantó una denuncia contra la cadena de cafés y hacia los dueños del edificio donde ocurrieron los hechos, porque no cuentan con la seguridad necesaria para evitar que este tipo de delitos suceda. Por un lado se reporta que algunos trabajadores presenciaron cuando los individuos llevaron a la adolescente a los baños y nadie hizo nada para detenerlos. Por el otro, se dice que el inmueble abandonado no tenía protecciones para evitar que la gente se metiera a realizar actos delictivos.

Hasta el momento no se han presentado demandas en contra de los acusados

Informes indican que más de 1 año después del delito, los agraviados no han levantado cargos en contra de los involucrados directos. También se sabe que la madre de la adolescente levantó una demanda hacía la escuela por permitir que la agraviada saliera con los agresores sin alertarse. La fémina relató para Associated Press News: “Simplemente me enoja saber que hubo tan poca supervisión o protección para mi hija. Si sale por la mañana para ir a la escuela, entonces debería regresar sana y salva.”

