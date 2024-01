Acribillan por la espalda a joven de 20 años en Argentina; lo agredieron mientras caminaba

Comparta este artículo

Rosario, Argentina.- En el barrio Rosario se vivió una tarde violenta este viernes al reportarse el asesinato de un joven de apenas 20 años. Fue acribillado por la espalda cuando caminaba por el asentamiento El Mangrullo, ubicado a la vera del arroyo Saladillo. Medios locales informan que la víctima, de nombre Marcos Joel 'A', era esperada por tres personas, quienes fingían utilizar sus celulares estando en la calle. Cuando él los rebasó, los agresores abrieron fuego en su contra, disparándole 10 veces seguidas.

Una de las sospechosas huyó a bordo de su motocicleta, en tanto que los dos varones se echaron a correr hacia una cancha de fútbol, no sin antes 'rematarlo' cuando el cuerpo yacía sobre a vereda. Hasta el momento no se ha dado con su paradero. Testigos que vieron desplomarse a Marcos Joel 'A' llamaron de inmediato al número de emergencias para solicitar el apoyo de paramédicos, no obstante, a su llegada no pudieron hacer nada debido a que ya no presentaba signos vitales. De modo que el cuerpo quedó bajo la supervisión de personal del Instituto Médico Legal, donde se le practicará la autopsia. Al momento, los forenses notificaron que el cuerpo tenía heridas de bala en el muslo izquierdo, en la región dorsal, en el tórax y en los glúteos.

El área del homicidio fue acordonada para que los peritos pudiera recabar pruebas. En la zona encontraron nueve vainas servidas calibre 9 milímetros y dos plomos deformados que serán enviados a analizar. También se recolectarán las grabaciones tomadas por cámaras privadas, a fin de que estas imágenes permitan la detención de los agresores.

Este asesinato se sumaría a la docena de delitos de este tipo reportados en lo que va del 2024, de acuerdo a datos brindados por el Observatorio de Seguridad Pública. Lo alarmante es que los últimos ocho crímenes sucedieron en esta semana. Por otra parte, en estos siete días también se han detectado otro tipo de infracciones que ponen en riesgo la seguridad de la población, entre los cuales se enlistan: intimidaciones públicas, balaceras y mantas con mensajes amenazantes.

