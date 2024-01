Azafata de EU se viraliza tras filtrar los múltiples encuentros que ha tenido con celebridades

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Una de las carreras más deseadas por muchos jóvenes es la de ser asistente de vuelo o azafata, esto debido a que les permite viajar a diversas partes del mundo. Asimismo, es les permite conocer a una gran cantidad de personas, lo que resulta fantástico para los amantes de las aventuras. Un ejemplo de ello es el de Emily Kelly, una joven que es muy conocida en YouTube de Estados Unidos porque suele contar sus anecdotas como aeromosa.

Recientemente, Kelly le contó a sus fans que, a lo largo de su carrera se ha encontrado a diversos artistas, aunque aclaró que, a la mayoría de ellos no los conoció en el avión para el que trabaja, sino que conversó con ellos al encontrarse con ellos en algunos aeropuertos. Al primero que mencionó fue al actor Joe Edgerton, quien es principalmente conocido por su participación en las películas de La Guerra de las Galaxias (Star Wars, en inglés).

La influencer contó que el cineasta era una persona sumamente amable y muy humilde. También narró que le maravilló la naturalidad con la que conversaba. Según la azafata, en aquella ocasión, el famoso le contó que iría a grabar una película, aunque lo que le causó mayor sorpresa fue la forma tranquila con la que se lo dijo: “Era la persona más humilde, amable y asombrosa. Me hizo sentir importante y me hizo sentir escuchada. Dijo que iría a grabar una película, pero lo hizo con tanta naturalidad que no lo dijo de una manera pomposa y arrogante”, contó.

Emily Kelly cuenta que se ha encontrado con varios famosos en su carrera

Otra estrella con la que Emily se encontró, durante sus viajes, fue a Jamie Foxx, quien estaba junto a su hija, Corinne. La influencer describió al actor como alguien amigable y como un buen padre, puesto trataba bien a su hija y cuidaba mucho de ella: “Era tan dulce y tan hermosa (Corinne). Jamie fue super amigable, sonrió mucho y fue súper amigable. No pidió nada en el vuelo”, declaró la azafata.

Su última anécdota involucró a Mary-Kate Olsen, la afamada actriz infantil, la asistente de vuelo relató que su encuentro con la estrella de los 90 le dio un vuelco a su corazón, porque le recordó a su infancia. Kelly describió a la celebridad como “pequeña”, “linda” y “muy amigable”. Supuestamente, la hermana de Elizabeth Olsen abordó el vuelo en el que ella estaba trabajando, pero casi no pudo conversar con ella, porque ni bien tomó su asiento, se quedó dormida, así que sus interacciones fueron limitadas.

