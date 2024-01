Conoce las cinco aplicaciones más útiles para tu próximo viaje al extranjero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si has decidido viajar por cuenta propia al extranjero, no tendrás las facilidades de tener un guía que te facilite tu estancia, recomiende lugares o te facilite transporte. También te verás obligado a lidiar con el idioma si es que no lo conoces y antes del viaje deberás planear tus vuelos con bastante anticipación ya que no contarás con la asistencia de una agencia. Afortunadamente, esas preocupaciones se pueden resolver gracias a un celular.

Y es que existen varias aplicaciones que pueden convertirse en un gran aliado en estos casos. Si del inicio del viaje se refiere Google Flights y Sky Scanner son muy útiles para encontrar vuelos económicos, incluso haciendo rutas propias con vuelos por separado que en algunas ocasiones pueden servir para ahorrar varios pesos, pues ofrecen la búsqueda de la mejor ruta hacia el país de destino o en vuelo con multi escalas.

Son muy intuitivas y se tiene la opción de hacer un monitoreo de precios en las fechas en las que se planea hacer el viaje. Ahora, si ya estás en el país de destino, probablemente uno de los primeros problemas será lidiar con el idioma si no lo conoces. Para esto la aplicación de Google Translate será de gran utilidad y es que, aunque en idiomas fuera del inglés sus traducciones no son muy precisas, tiene la ventaja de que se puede usar offline descargando previamente el idioma que se necesite.

Créditos: Freepik.

De esta manera, aunque no se cuente con internet, se podrá traducir lo requerido. Por otra parte, sus funciones online ofrecen traducción de voz y de imágenes. Google Maps es una aplicación más que será de gran utilidad en un viaje en solitario, y es que las rutas del transporte público en otros son evidentemente desconocidas, pero sobre todo en los lugares más organizados esta aplicación ofrece información precisa sobre como llegar de un lugar a otro.

Además servirá para calcular distancias entre sitios turísticos de manera que planear una ruta será más sencillo. Finalmente, se encuentra la app Hi Native, cuya función no es otra que la de contactar en un foro con hablantes nativos del país en cuestión. Aunque en principio se trata de una herramienta para aclarar dudas para quienes estudian alguna lengua, cuenta con un apartado en donde se pueden hacer preguntas sobre un país determinado.

Esto es especialmente útil para un viajero en el extranjero, pues se pueden preguntar dudas específicas acerca del lugar, mismas que serán resueltas por los propios residentes. De esta manera se puede pedir la recomendación de un lugar para comer, de una atracción, sobre cómo comportarse en cierto sitio según las costumbres o cualquier otro aspecto que se presente durante el viaje y que quizás solo los locales conozcan.

Fuente: Tribuna