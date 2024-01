Empleado estalla y patea a su jefe en Argentina; se enteró que lo despidieron

Mendoza, Argentina.- Un caso de Argentina ha llamado la atención en redes sociales; se trata de un caso de violencia en el que un empleado municipal reaccionó agresivamente luego de enterarse de que se iba a quedar sin trabajo. De acuerdo con las fuentes, la brutal escena tuvo lugar en el Municipio de Rivadavia, en la provincia de Mendoza, donde notificaron al trabajador que su contrato concluiría a fin de mes sin oportunidad de renovarse.

El hecho se registró durante la mañana de este viernes. Testigos contaron que el secretario de Gobierno, Lucio Gutiérrez lo llamó a su oficina para informarle que el acuerdo laboral vencería el 31 de enero y no se renovaría. Esto ocasionó un episodio de furia en el empleado que se descargó emocionalmente con al menos dos colegas. Los medios locales apuntan a que primero se enfrascó en una discusión con Gutiérrez y en medio del intercambio de palabras, soltó varios puñetazos.

El alboroto no terminaría ahí, puesto que el intendente Ricardo Mansur fue alertado al escuchar los gritos y demás ruidos anormales, lo que lo llevó a ver qué sucedía. Una vez que llegó a la zona de los disturbios, fue recibido con empujones y patadas por parte del agresor. Pese al ataque, el jefe aseguró que no había sufrido daños. Según él, quien se llevó la peor parte fue Gutiérrez. Añadió que el hombre tiró una computadora al piso antes de abandonar el edificio..

Cuando iba saliendo me encontró, me empujó, me caí, pero no me ha pegado ni nada por el estilo. Me tiró una patada cuando estaba en el piso, pero no llegó a mayores".