Reportan fuerte movilización por tiroteo en escuela secundaria de Iowa, en Estados Unidos

Iowa, Estados Unidos.- Durante la mañana de este jueves, 4 de enero, se registró un tiroteo en el interior de la escuela secundaria Perry, en Iowa, Estados Unidos. Cabe señalar que el ataque armado ocurrió exactamente el primer día de clases, después de que concluyeran las vacaciones de invierno en el país gobernado por Joe Biden. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas fatales o heridos, pero se sabe que ingresaron diversas ambulancias al centro educativo.

De acuerdo con información del medio OMS13, las autoridades entraron a la mencionada escuela alrededor de las 9:00 horas del día de hoy, luego de que recibieran el informe de un tirador activo en las inmediaciones del centro educativo. En algunas imágenes publicadas por el medio New York Post, se puede apreciar que las afueras del instituto se encuentran llenas de elementos policíacos con chalecos antibalas y fuertemente armados.

Según información brindada por la Oficina del Sheriff del condado de Dallas, existe una investigación sobre la presencia de una persona armada en el interior de la secundaria Perry, pero hasta el momento no se han brindado detalles con respecto al nombre, apariencia física o género del supuesto tirador. Tampoco se sabe si hay heridos o víctimas fatales, pero se puede intuir que sí, puesto han entrado y salido diversas ambulancias de la escuela, esto según datos del mismo medio.

Los primeros reportes indican que el tirador habría entrado a las instalaciones de la escuela alrededor de las 7:40 horas y que la institución fue evacuada hasta las 8:32, mientras que las autoridades habrían ingresado a las 8:25. Por otro lado, el medio NBC News indicó que las víctimas han sido trasladadas al centro médico MercyOne Des Moines, mismo que se encargó de enviar ambulancias y helicópteros a la zona del siniestro, aunque por ahora no hay detalles disponibles del número de agraviados.

Por otro lado, el medio The Associated Press News, recabó el testimonio de una madre de familia identificada como Jolliff, quien reveló que su hija es alumna de noveno grado. La fémina indicó que la adolescente salió corriendo del recinto a las 7:45, pero no así nada su hijo menor, un niño de sexto identificado como Amir: “Sólo quiero saber que está bien y a salvo (…) no me han dicho nada de lo que pasó”, detalló la señora. Aunque hasta el momento se desconoce de manera oficial el número de víctimas, en redes sociales filtró la muerte de una persona y a dos heridos.

Fuentes: Tribuna