Tiroteo en Iowa: Confirman múltiples víctimas y la muerte del tirador en secundaria Perry

Iowa, Estados Unidos.- La mañana de este jueves, 4 de enero, miles de estudiantes regresaban a clases, luego de haber disfrutado de las vacaciones de invierno; sin embargo, lo que sería calificado como un nuevo comienzo no tardó en convertirse en una completa pesadilla para los alumnos de la secundaria Perry, en Iowa, en Estados Unidos, sitio en el que se reportó la presencia de un tirador a comienzos de la jornada del día de hoy.

Recientemente, el Sheriff del condado de Dallas, Adam Infante, dio mayores informes sobre lo ocurrido en la institución educativa ubicada en las inmediaciones de 1200 18th Street. Según el informe policíaco, el tiroteo habría comenzado alrededor de las 7:37 horas; 7 minutos después, llegó el primer oficial a la escena, éste se encontró con “múltiples víctimas” con herida de bala. El oficial destacó que, dado a que el incidente comenzó poco antes de que sonara la campana de inicio de clases, había “pocos estudiantes y profesores.”

Según reportes de CNN, los servidores públicos de Iowa confirmaron la muerte del tirador, aunque hasta el momento no se han dado detalles sobre su apariencia física, sexo, género o nombre. Por otro lado, Infante se negó a dar un número de heridos o a confirmar si hubo víctimas fatales por el tiroteo, aunque aclaró que la comunidad volvía a ser un sitio seguro: “No hay más peligro para el público”, enfatizó el funcionario.

Por otro lado, el medio NBC News confirmó que el tirador ya fue identificado por las autoridades, pero hasta el momento no han querido hacer pública esta información. Asimismo, el mencionado portal indicó que el tirador murió a causa de una herida de bala autoinflingida. En tanto, el alcalde de Perry, Dirk Cavanaugh, solicitó a las personas que no creyeran en ninguna cifra que surgiera a través de los medios y redes sociales, puesto hasta el momento no cuentan con ningún listado oficial.

“Hay un montón de cifras especulativas flotando por ahí. Aún no tenemos cifras confirmadas de quiénes estuvieron involucrados.”

Conforme han ido avanzando las horas, comenzaron a surgir declaraciones de algunos padres de familia, cuyos hijos se encontraron en la escena, un ejemplo de ello es el de Kevin Shelley, el progenitor de un adolescente, de 15 años, quien recibió un rozón entre la espalda y el brazo. El hombre reveló que el director de la secundaria, Dan Marburger se encontraría entre los heridos, ya que, su vástago vio cuando el doscente recibió un disparo, aunque no profundizó en el estado del profesor.

Caso en desarrollo.

