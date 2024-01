Gypsy Rose Blanchard confiesa que su abuelo la violó y este responde

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Gypsy Rose Blanchard, la mujer de 32 años recién liberada tras cumplir ocho años de prisión por su participación en el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard, ha hecho revelaciones sorprendentes sobre su infancia en la primera entrega de la serie documental The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, transmitida por Lifetime.

En esta reveladora entrevista, Gypsy acusa a su abuelo, Claude Pitre Sr., padre de Dee Dee, de abusar sexualmente de ella durante el tiempo en que vivieron juntos. La mujer, que sufre del síndrome de Munchausen por poderes, afirma que su abuelo la sacaba de su silla de ruedas y la llevaba a lugares apartados donde cometía actos sexuales con ella. Gypsy sostiene que, a la edad de 9 años, no comprendía completamente que estos actos fueran incorrectos y que su abuelo le insistió en guardar silencio al respecto.

Cuando se le preguntó sobre estas acusaciones, Claude niega rotundamente haber abusado de su nieta. Afirma que nunca había escuchado tales acusaciones antes y que siempre compartieron actividades juntos, desmintiendo las afirmaciones de Gypsy.

La historia toma un giro aún más impactante cuando Claude acusa a Gypsy de intentar tocarlo desde una edad temprana. Según él, Gypsy habría iniciado estos intentos cuando tenía alrededor de 4 años, alegando que ella era la instigadora de dichos actos.

Evans Pitre, tío de Gypsy, también se suma a las negaciones, expresando su escepticismo sobre las acusaciones de su sobrina. Sugiere que Gypsy podría haber aprendido este comportamiento de su madre, Dee Dee.

Gypsy Rose Blanchard responde a estas negativas reafirmando su versión de los hechos y declarando que no tiene dudas de que los abusos ocurrieron. Critica la actitud de su abuelo y deja claro que no desea tener relación alguna con él.

La serie documental The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard se transmite a lo largo de tres noches, y las próximas dos partes se emitirán el 6 y 7 de enero en Lifetime. Gypsy, ahora en libertad, se prepara para comenzar un nuevo capítulo en su vida junto a su esposo Ryan Anderson. La serie ofrece una visión única y reveladora de la vida de Gypsy Rose Blanchard, abordando temas difíciles y explorando los eventos que llevaron al trágico asesinato de Dee Dee Blanchard.

Fuente: Tribuna