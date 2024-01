Brasil: Tras soñar con un tesoro, hombre cava un pozo en su cocina y muere al caer de él

Comparta este artículo

Minas Gerais, Brasil.- ¿Quién no ha soñado con encontrar un tesoro enterrado en su propiedad alguna vez?, es posible que, en más de una ocasión te hayas sorprendido fantaseando con la idea de que, mágicamente, logras conseguir los fondos suficientes para salir de tus deudas, comprarte una casita, un carro. Te podrías salir de trabajar y dedicarías a hacer todo aquello que no has podido por la falta de ingresos económicos… pero, generalmente, esto se queda solo en eso: sueños.

Sin embargo, un hombre de 71 años, identificado como Joao Pimenta da Silva, residente del municipio de Ipatinga, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, llevó esto muy lejos. De acuerdo con las declaraciones brindadas por sus vecinos, en el mes de enero del año 2023, el sujeto comenzó a decirles que soñó con un espíritu que le había dicho que, debajo de su cocina había un tesoro oculto. Es bajo este contexto que el masculino se puso manos a la obra y empezó a cavar.

Arnaldo da Silva, hermano del ahora occiso, contó que su familiar contrató a unos albañiles para que comenzaran con el trabajo de excavación. Inicialmente, el hombre pagó 70 reales (241 pesos mexicanos), pero conforme la profundidad del pozo se iba incrementando, el costo se iba acrecentando, cosa que no parecía molestarle al dueño de la casa, puesto creía que todo valdría la pena cuando encontrara su tesoro.

Según Arnaldo, su hermano llegó a pagar hasta 1700 pesos mexicanos (495 reales) por continuar con el trabajo, el cual perduro a lo largo de 1 año y únicamente se detuvo porque los albañiles le dijeron al hombre que se encontraron con una piedra muy dura y de gran tamaño. Si bien, cualquiera habría desistido para este momento, Joao no lo hizo, ya que, esto era una buena señal, puesto en su sueño, el espíritu le indicó que el botín estaba debajo de un piedra.

Algunos vecinos revelaron que corrían los rumores de que el hombre quería conseguir dinamita para volar la piedra y continuar con su búsqueda, pero esto jamás pudo concretarse, ya que, el pasado viernes, 5 de enero, el individuo resbaló mientras realizaba labores de limpieza y cayó de los cerca de 40 metros de profundidad del pozo. Según el informe policial, el hombre fue localizado con heridas en la cabeza y diversas fracturas en el cuerpo, entre las que resaltaban sus piernas.

Fuentes. Tribuna