VIDEOS: Caos en Ecuador; grupos armados ejecutan a oficiales y prenden fuego a un civil

Guayaquil, Ecuador.- Tras la desaparición de Adolfo Marcías alias 'El Fito', líder de Los Choneros, mismo que se fugó el 8 de enero de una cárcel de Guayaquil, los habitantes de Ecuador están viviendo una ola de violencia en el país. Este martes, a través de redes sociales, los grupos criminales han estado grabando ejecuciones tanto en cárceles como en las calles, policías como civiles por igual, asimismo también se han reportado secuestros.

A través de un vídeo publicado en X desde una cárcel, se observa como al menos nueve custodios permanecen bocabajo mientras un hombre cubierto de rostro aparece portando un arma, posteriormente lanza una advertencia al presidente de Ecuador, Daniel Naboa "Vamos a comenzar a matar a todo policía y/o funcionario dentro y fuera de la cárcel, con video y todo". Tras las palabras varios hombres toman a un guardia y lo cuelgan.

Después, uno de los guardias de seguridad se pone de rodillas mientras su compañero se está asfixiando y comunica lo siguiente " Presidente Daniel Noboa tenga la amabilidad por favor, no están pidiendo nada malo, lo único que están pidiendo es solamente que sea abierto al diálogo, nosotros somos seres humanos que necesitamos solamente que usted tenga la amabilidad de escuchar a estas personas (,..) no permita que esto siga así, nosotros no tenemos culpa de sus malas decisiones, señor presidente".

Al observar la ola de violencia, sobre todo la toma de un programa de televisión por un grupo armado, el presidente de Ecuador declaró la existencia de un conflicto armado interno y ordenó al ejército que ejecutara operaciones militares en el país, lo que llevó al país a un Estado de Excepción "He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes".

Los vídeos de las ejecuciones y agresiones contra civiles y autoridades se pueden ver en los siguientes enlaces, pero se recomienda discreción por el contenido gráfico: VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, VIDEO 4.

También en su red social, el mandatario identificó los siguientes grupos como el objetivo principal de las fuerzas armadas "Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones". El documento se estableció como causal.

