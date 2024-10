¿La reencarnación de Anubis? Perrito se vuelve viral tras escalar la Pirámide de Guiza

Comparta este artículo

El Cairo, Egipto.- No cabe duda de que las pirámides de todo el mundo han sido testigos de hechos que podrían ser denominados como curiosos, cuanto menos. Ya sea por la aparición de extrañas luces en el cielo o de la muerte de las incontables personas que fallecieron durante su construcción; sin embargo, es posible que nada más gracioso haya ocurrido en días recientes como la vez la que un perrito logró conquistar la punta de la Pirámide de Guiza, la cual está ubicada en Egipto.

El video del hecho fue publicado apenas hace cuatro horas por el usuario de Instagram Marshall Mosher, quien al parecer es un creador de contenido de viajes. Resulta ser que el hombre estaba realizando paracaidismo de vuelo, cuando notó algo curioso en la punta de la Pirámide de Guiza, se trataba de la figura de un pequeño perro color blanco que, de alguna manera, se las ingenió para llegar hasta ahí.

Así es, el can se las arregló para escalar los 140 metros de altura de la estructura y aunque la gente desconoce el motivo preciso del por qué hizo esto, se estima que el perrito, al ser callejero, habría escalado con la finalidad de encontrar alimento. Como era de esperarse, este hecho sorprendió a más de uno puesto no se trata de una situación que suela repetirse. En las imágenes, se aprecia que el can habría estado olfateando las rocas como si estuviese buscando comida.

Aunque se desconoce con precisión qué fue lo que pasó con el perrito después de que escaló la imagen, fue le propio Marshall Mosher, quien aclaró a sus seguidores que el can habría descendido de manera segura la pirámide. También se sabe que el aventurero habría repetido su recorrido tiempo después con la esperanza de encontrar al intrépido perrito en la cima de la estructura; pero esto no ocurrió así, por lo que se trató de una experiencia de una sola vez.

Cabe señalar que, según algunos informes, Marshall habría intentado averiguar algo sobre el perrito entre los nativos, quienes le aseguraron que podría tratarse sobre la forma física de Anubis, el dios del mundo de los muertos que tiene la cabeza de un “chacal” o de una figura canina, por lo que se estima que podría ser él el único en escalar la pirámide. Y tú, ¿por qué crees que el perrito subió el inmueble histórico?

