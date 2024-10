Perrito que escaló la Pirámide de Guiza vuelve a hacerse viral; así bajó del monumento

Comparta este artículo

El Cairo, Egipto.- Hace un par de días, en TRIBUNA, te contamos sobre la gran hazaña de un perrito que, por sí solo, logró escalar sin problema la gran Pirámide de Guiza, monumento histórico que, al igual que en otras edificaciones en el mundo, está prohibido subir; sin embargo, el canino está exento de toda ley humana. La noticia fue filtrada por el influencer de viajes, Marshall Mosher, quien compartió el video del hecho a través de su cuenta oficial de Instagram.

Resulta ser que el hombre estaba practicando paracaidismo de vuelo, cuando notó una pequeña figura blanca, jugueteando por la punta de la Pirámide de Guiza; el canino estaba olfateando entre las piedras, lo que daba a entender que, probablemente, estuviese buscando alimento o algo para entretenerse. Como era de esperarse, tanto Marshall como el público en general se sentían contrariados y hasta preocupados sobre cómo descendería de una altura de 140 metros.

Según lo dicho por el influencer más tarde, el canino sí logró bajar sin problema, aunque no existía prueba de ello. No fue sino hasta la jornada del pasado jueves y el presente viernes 18 de octubre, que salió a la luz un video del perrito bajando con gran destreza la Pirámide de Guiza. En el clip, se puede apreciar al canino descender entre las piedras, demostrando una habilidad nata, lo que abrió la posibilidad de que, tal vez, no era la primera vez que escalaba el monumento.

Como era de esperarse, el video del perrito en cuestión no tardó en viralizarse en redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y hasta en X (aplicación antes conocida como Twitter), donde miles de personas reaccionaron con comentarios de alegría al saber que el can se encontraba sano y salvo en el piso. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce con exactitud si el perrito tiene una familia humana o está abandonado.

Por otro lado, según algunos informes, Marshall habría intentado averiguar algo sobre el perrito entre los nativos, quienes le aseguraron que podría tratarse sobre la forma física de Anubis, el dios del mundo de los muertos que tiene la cabeza de un “chacal” o de una figura canina, por lo que se estima que podría ser él el único en escalar la pirámide. Y tú, ¿por qué crees que el perrito subió el inmueble histórico?

