'El Chapo' Guzmán busca librar la cadena perpetua; pide nuevo juicio y acusa irregularidades

Nueva York, Estados Unidos.- Este lunes 21 de octubre se confirmó que Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del antiguo y casi extinto Cártel de Sinaloa, busca un nuevo juicio en Estados Unidos, acusando que hubo irregularidades en el proceso que lo llevó a ser condenado a cadena perpetua. A través de una carta escrita a mano, el narco mexicano pidió al juez Brian M. Cogan ser enjuiciado nuevamente, ya que alega haber tenido una extradición ilegal y una defensa inadecuada.

A través de las redes sociales ya circulan imágenes del documento que envió 'El Chapo' al juez, donde afirma que las autoridades estadounidenses lo trasladaron hacia Nueva York de forma ilegal: "La extradición al Distrito Este de Nueva York fue ilegal. Yo debí haber sido extraditado al Distrito Este de Texas y al Distrito Sur de California. Nunca hubo una renuncia a la regla de especialidad firmada por un juez magistrado", se lee.

El capo originario de La Tuna, Sinaloa, también argumentó que no contó con una defensa adecuada durante el denominado 'Juicio del Siglo': "Mis abogados (de juicio y de apelación) no fueron efectivos. No contra examinaron a los testigos adecuadamente y, como resultado, fui declarado culpable. Tampoco pelearon para que cierta evidencia quedara excluida del caso", afirma Guzmán Loera en la misiva compartida este lunes.

La carta fue firmada por Guzmán Loera desde el pasado 25 de septiembre pero fue recibida hasta el pasado martes 15 de octubre, según el sello de recibido. Actualmente la abogada Mariel Colón Miro es quien está representando al padre de Ovidio Guzmán, sin embargo, cuando se desarrollaba su juicio el equipo legal de 'El Chapo' fue encabezado por Jeffrey Lichtman, quien ahora defiende a 'El Ratón' y Joaquín Guzmán López en Chicago.

Cabe resaltar que Mariel fue abogada de Emma Coronel, esposa de 'El Chapo' que salió de prisión en septiembre de 2023 después de casi 2 años arrestada. Como se recordará, el 17 de julio de 2019 Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua por el juez Cogan luego de 3 meses de juicio y en 2022 la defensa del capo intentó apelar la condena, sin embargo, las autoridades rechazaron la petición y ratificaron su sentencia a cadena perpetua.

