México ayuda a Cuba en crisis eléctrica: Envía 400 mil barriles de petróleo

La Habana, Cuba.- Millones de cubanos permanecen en obscuridad desde hace una semana. Esta no es la primera vez que el territorio se ve sumido en la penumbra. Desde que inició el año se han registrado cortes eléctricos o programas de racionamiento. Los 'apagones' ha durado hasta 24 horas, pero en esta ocasión el servicio ha estado ausente por más de siete días, mientras la población tiene que lidiar con la comida que se les echa a perder en el refrigerador apagado o la imposibilidad de comunicarse con sus amigos y familiares.

Además, la vida en el país caribeño se ha paralizado. Las emergencias en hospitales no están disponibles, los salones de clases cerraron sus puertas, las instituciones públicas no atienden gente y se les pidió a los trabajadores no esenciales que se quedaran en casa. Según informó la agencia de noticias EFE, el apagón extendido se debe, principalmente, a la falta de combustible y averías en las centrales termoeléctricas anticuadas.

Cientos de actividades se detuvieron ante la falta de electricidad

Ante la emergencia, el Gobierno mexicano decidió extenderle la mano al país caribeño. Este lunes partió desde el puerto de Pajaritos un tanquero con capacidad para transportar 400 mil barriles de petróleo. Se espera que el buque Vilma arribe a la isla para finales de esta semana, es decir, entre el 1 y 2 de noviembre.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum, ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se pusiera en contacto con las autoridades cubanas para atender la crisis energética. Estas medidas de respaldo se suman a las ya implementadas dos días atrás, cuando la Embajada de México en la isla y la empresa Richmeat donaron 100 toneladas de carne para las personas damnificadas por el paso del huracán Óscar, que complicó el panorama.

Ante estos gestos, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció el esfuerzo aportado por países como Venezuela, México, Colombia, Rusia y Barbados para afrontar los obstáculos. Cabe destacar que el país persigue el objetivo de alcanzar un 24 por ciento de energía renovable para 2030, no obstante, la infraestructura deficiente y el curso que tomado el Gobierno han sepultado esta meta. Por otra parte, las importaciones de crudo por parte de extranjeros han dejado a la deriva a Cuba.

