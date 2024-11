Esto es lo que le respondió Joe Biden a Sheinbaum sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió este miércoles detalles sobre cómo se desenvolvió la conversación que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ambos asistieron a la Cumbre de Líderes del G20 en Brasil, donde aprovecharon para tender una plática sobre temas que les competen a ambas naciones. Entre los puntos tratados, insistió en la importancia de obtener datos más precisos sobre la detención de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Desde que fue capturado en un aeropuerto de El Paso, Texas, Estados Unidos ha sido hermético en torno a la información que comparte sobre este hecho, pese a las constantes solicitudes que ha emitido México para preguntar acerca de lo que sucedió aquel 25 de julio. Sheinbaum apuntó que la plática no tuvo resolución al instante, aunque se prometió que se analizaría a profundidad más adelante. "Me escuchó (Biden), no obtuve una respuesta directa, pero escuchó la propuesta y me dijo que lo iba a revisar", dijo.

¿Qué es lo que se busca esclarecer de la aprehensión?

El silencio de Estados Unidos no ha sido total. Si bien ha accedido a proporcionar reportes de la detención, ha sido cuidadoso en no revelar los pormenores. La reticencia del país extranjero ha obligado a las autoridades mexicanas a emprender su propia investigación.

En este sentido, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó que se conocen sólo grandes rasgos del caso, sin embargo, permanecen en duda algunos asuntos como: "Que nos digan por qué llegó en un avión clonado, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones", pues según las leyes de Estados Unidos, el ingreso de cualquier aeronave y pasajero debe pasar por un filtro estricto en el que deben identificarse el vehículo, en este caso el avión, y el piloto.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas han confirmado que Zambada García fue secuestrado el 25 de julio en Culiacán, Sinaloa, por Joaquín Guzmán López, miembro de 'Los Chapitos'. Según los informes, su propio ahijado lo trasladó a territorio estadounidense, donde finalmente fue capturado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

