John Tinniswood, el hombre más anciano del mundo, fallece a los 112 años

Ciudad de México.- El mundo despide a John Tinniswood, quien a los 112 años ostentaba el título de hombre más longevo. Su fallecimiento, ocurrió el pasado lunes 25 de noviembre en un asilo de Southport, Inglaterra; lo confirmó Guinness World Records (GWR) hasta este martes. Según su familia, Tinniswood pasó su último día rodeado de música y amor.

Para que te hagas una mejor idea de todo el tiempo que vivió John; imagina que en ese lapso ocurrieron dos guerras mundiales, nació la tecnología, los humanos llegaron al espacio y cayó el muro de Berlín. Nacido el 26 de agosto de 1912, Tinniswood asumió en abril de 2024 el récord como el hombre vivo más viejo tras la muerte del venezolano Juan Vicente Pérez, de 114 años. El atribuía su longevidad a la suerte. "O vives mucho o vives poco, y no puedes hacer gran cosa al respecto", comentó a principios de este año. No obstante, sí compartió un consejo para una vida saludable: la moderación. "Si bebes demasiado, comes demasiado o caminas demasiado, si haces demasiado de cualquier cosa, al final vas a sufrir", señaló.

Además, Tinniswood dejó un mensaje para las generaciones más jóvenes: "Haz siempre lo mejor que puedas, tanto si estás aprendiendo algo como si estás enseñando a alguien" Tinniswood será recordado no solo por su edad, sino también por su carácter y habilidades.

Su familia destacó su inteligencia, determinación, valentía, serenidad en momentos difíciles, talento para las matemáticas y su habilidad como conversador. Entre sus pasatiempos estaba la pasión el fútbol. Durante su juventud asistía a partidos y sostenía profundas pláticas con sus familiares y amigos sobre este tema.

El récord histórico de longevidad masculina pertenece al japonés Jiroemon Kimura, quien vivió 116 años, desde 1897 hasta 2013. En cuanto a las mujeres, el título de la persona más anciana de todos los tiempos lo tiene Jeanne Louise Calment, nacida en 1875, quien vivió 122 años y 164 días. En 2024, también se despidió a la persona más anciana del mundo, la estadounidense Maria Branyas Morera, quien falleció a los 117 años y 168 días, convirtiéndose en la octava persona más longeva registrada.

Fuente: Tribuna