Día de Acción de Gracias 2024: ¿Cuál es el origen y por qué se celebra solo en EU?

Massachusetts, Estados Unidos.- El Día de Acción de Gracias, conocido como Thanksgiving, es una de las festividades más esperadas en Estados Unidos. Para quienes no sepan, se celebra el último jueves de noviembre y marca el inicio no oficial de las festividades decembrinas. Además, es uno de los once días feriados federales del país, luego de que así lo estipulara el presidente Franklin D. Roosevelt en el año 1941.

¿Por qué se festeja? Este evento se remonta a 1621 en Plymouth, Massachusetts, donde los peregrinos que llegaron al Nuevo Mundo compartieron un festín con los indios Wampanoag, quienes les habían enseñado a cultivar, cazar y pescar. Este intercambio de conocimientos permitió a los colonos superar las adversidades del primer invierno, que había diezmado su población, y obtener cosechas abundantes de grano, cebada, frijoles y calabazas. Este acto de gratitud y fraternidad dio lugar al primer 'American Thanksgiving'.

Durante la Guerra Civil, la imagen del primer Día de Acción de Gracias en Plymouth se transformó en un símbolo nacional, ya que, en 1864, el presidente Abraham Lincoln decidió institucionalizar esta festividad a nivel nacional, dado que promovía los ideales de gratitud y unidad en un momento de profunda división.

Desde entonces, la festividad ha evolucionado hasta convertirse en una tradición que reúne a millones de familias y amigos para compartir una cena especial. El plato principal suele ser un pavo acompañado de puré de papa, sopa de elote, camote y pay de calabaza. Antes de comer, los invitados se toman un momento para expresar su agradecimiento por las bendiciones recibidas. Debido a que muchas personas buscan compartir un tiempo de calidad con sus seres queridos, suele ser una fecha con alta demanda en vuelos.

¿Por qué México no celebra el Día de Acción de Gracias?

El origen de esta fiesta se arraiga al contexto histórico exclusivo de Estados Unidos y no tiene ningún tipo de conexión con México., a pesar de la cercanía geográfica entre ambos países. Esto también sucede en otras situaciones, como el Día de Muertos, que sólo se lleva a cabo en México, donde se colocan ofrendas a los que partieron y se dan visitas a los panteones.

