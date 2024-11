Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s comenzó el jueves por la mañana en Nueva York bajo una lluvia que no logró desanimar a los asistentes. A pesar del clima, las personas se abrigaron, usaron impermeables y sombrillas para poder disfrutar de los globos gigantes, carrozas temáticas y presentaciones de estrellas como Jennifer Hudson.

Este año, el desfile presentó nuevos globos de Spider-Man y Minnie Mouse, y carrozas que celebraban el zoológico del Bronx y la pasta, junto con 15 inflables novedosos y tradicionales. También participaron 11 bandas de música, 700 payasos y 10 grupos de actuación. Este evento tiene más de un siglo de historia y ha evolucionado mucho desde que inició en 1924, cuando avanzaban carrozas en representación de cuentos clásicos como Caperucita Roja.

La jornada comenzó a las 8:30 a.m. en el Upper West Side de Manhattan y recorrió cuatro kilómetros hasta llegar alrededor del mediodía a la tienda insignia de Macy’s en Herald Square. Los organizadores también estuvieron monitoreando las condiciones climáticas, asegurándose de que los vientos no superaran los límites permitidos para que los globos pudieran volar con seguridad, pues las autoridades prohíben que estos objetos estén en el aire si los vientos sostenidos superan los 23 mph o las ráfagas alcanzan los 35 mph.

El evento no estuvo exento de interrupciones. Un grupo de manifestantes pro-palestinos detuvo el desfile al intentar bloquear la ruta frente a la carroza de Ronald McDonald. Todos se sentaron en la calle mientras otros sostenían pancartas con consignas como "No celebren el genocidio". La Policía arrestó a este grupo de personas, aunque aún no se ha revelado el número exacto de detenidos ni los cargos que enfrentarán.

Los manifestantes protestaban contra la continuación de la guerra en Gaza, que se intensificó tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, los cuales mataron a más de mi 200 israelíes y tomaron a unos 250 rehenes. Desde entonces, los ataques israelíes han causado la muerte de más de 44 mil palestinos, desplazando a gran parte de la población.