Elecciones en EU 2024: Trump o Harris, ¿a quién apoya la presidenta Claudia Sheinbaum?

Ciudad de México.- Mañana, martes 5 de noviembre del 2024, será un día histórico para los Estados Unidos de América (EU), pues se realizarán sus elecciones presidenciales en donde, por primera vez, podría ganar una mujer: la candidata del partido Demócrata, Kamala Harris, quien tiene una mínima ventaja sobre el republicano, Donald Trump. Pero, ¿a quién ha expresado su apoyo para presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo? Aquí te contamos.

¿A quién apoya la presidenta Claudia Sheinbaum en las elecciones de EU 2024?

Es importante señalar que, a la fecha de publicación de esta nota, la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, no ha expresado su apoyo ni al expresidente Donald Trump, ni a la vicepresidenta Kamala Harris. De hecho, en la conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo' de hoy, lunes 4 de noviembre, dejó en claro que respetará la decisión de los estadounidenses en sus comicios.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón de la Tesoreria del Palacio Nacional, la mandataria mexicana señaló que, independientemente de quien gane las elecciones el día de mañana, ya sea el republicano o la demócrata, el Gobierno de México trabajará "conjuntamente" para el beneficio de ambas naciones.

En esta misma intervención, pidió a la población esperar a ver qué ocurre mañana en los comicios, "si es que mañana hay un resultado o posteriormente". Agregó que el Gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación (4T) va a emitir una opinión hasta que concluya el proceso electoral: "No nos vamos a manifestar, no decidir, sino a manifestar, hasta que no se termine todo el proceso electoral, así debe ser".

La presidenta Claudia Sheinbaum habló de las Elecciones 2024 en EU. Foto: Facebook

Sheinbaum se pronunciará hasta que pasen las elecciones en EU

Sheinbaum Pardo recordó que así lo hizo en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), "y es la misma actitud que debe tomar el Gobierno de México, va a ser de esa manera”. También comentó que, una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, su Administración se pondrá en contacto con el próximo presidente o presidenta.

Cabe señalar que las últimas encuestas de este domingo muestran una carrera reñida entre la candidata demócrata y su contrincante republicano. Una nueva encuesta de NBC News revela el día de ayer que la vicepresidenta y el expresidente están prácticamente empatados a nivel nacional entre los votantes registrados, por lo que se tratará de unos comicios históricos.

Fuente: Tribuna