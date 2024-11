"Odio a Taylor Swift": Donald Trump y las grandes polémicas que lo rodean

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Donald Trump es uno de los políticos más polémicos a nivel mundial. Su marcado racismo y elitismo lo han puesto en el ojo de la polémica en reiteradas ocasiones, sobre todo cuando era Presidente de los Estados Unidos, cargo que intenta recuperar en estas elecciones en contra de su competidora demócrata Kamala Harris, a quien también ha insultado por razones étnicas debido a su ascendencia latina.

Donald Trump, por mucho, ha sido el presidente más polémico de los Estados Unidos. Entre sus escándalos fue encerrar a niños migrantes en jaulas durante su mandato. Incluso ese fue un lema en su campaña electoral en 2016. Cuando exigía que los propios migrantes construyeran el muro. Durante la pandemia por COVID-19, también aseguró que la enfermedad era un virus chino y que se requerían de inyecciones de desinfectante.

Asimismo, durante esta campaña presidencial ha realizado una serie de dichos que han puesto el ojo de nueva cuenta sobre él, sobre todo sus ataques en contra de Kamala Harris, a quien ha calificado como socialista y asegura que los Estados Unidos no tendrán a una mujer presidenta socialista. Asimismo, aseguró que Joe Biden se volvió mentalmente discapacitado, mientras que Kamala Harris ya nació así.

Polémicas de Donald Trump, foto: especial

Algo que provocó la ira y la explosión en redes sociales fue cuando el magnate Donald Trump aseguró que odiaba a Taylor Swift. Lo anterior lo realizó a través de un tweet que publicó el ahora candidato presidencial. Después de que la superestrella anunciara en su cuenta de Instagram su apoyo a la Vicepresidenta Kamala Harris. No es la primera vez que habla sobre la cantante, ya que en las últimas elecciones aseguró que no le caía nada bien y no le gustaba su música.

Algo por lo que también fue bastante criticado fue cuando hizo referencia a su hija Ivanka Trump, a quien mencionó que tenía una figura muy bonita y que si no fuera su hija, tal vez estaría saliendo con ella. Eso lo mencionó en 2005 en el programa de televisión the View. Según algunos medios de comunicación, se trata de 1 de los comentarios más misóginos realizado por el ex Presidente estadounidense.