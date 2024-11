Sheinbaum envía mensaje a España tras inundaciones que han dejado más de 200 muertos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cambio climático continúa causando estragos en el mundo. No solo el continente americano se ha visto afectado con los recientes ciclones de categoría cinco; también el europeo ha comenzado a vivir sus propias catástrofes, como es el caso de Valencia, España, que tuvo lluvias extremas causadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). El Gobierno de México se solidarizó con las víctimas.

La mañana de este lunes 4 de noviembre, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. En esta ocasión, la mandataria envió un mensaje de solidaridad al pueblo español, el cual está sufriendo pérdidas materiales y humanas debido a sus recientes lluvias e inundaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con España tras inundaciones. Foto: Gobierno de México

Ante los medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano expresó su apoyo España tras las inundaciones de los últimos días, las cuales han dejado un saldo de más de 200 muertos solo en la región de Valencia. Pese a los roces que existieron durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a los de ella al inicio de su Administración, comentó que México "siempre va a estar ahí".

La doctora Sheinbaum Pardo apuntó que el mensaje es para el pueblo español, "y particular a Valencia y otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia, toda nuestra solidaridad y el apoyo que puedan necesitar de México, siempre va a estar ahí". Agregó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, estuvo pendiente desde el primer momento.

No obstante, la presidenta señaló que no era "el momento para hablar de las autoridades españolas. Toda nuestra voz tiene que estar y nuestra sentir de solidaridad a todos, hay diferencias en algunas temas pero eso no quita que siempre sea nuestra solidaridad por encima de todo". Esto último, en respecto a los ataques y críticas que tuvieron los reyes por parte de la población el mismo domingo.

Cabe señalar que las víctimas mortales por el temporal que azotó a España el pasado martes ascendieron a 217. La gran mayoría de ellas, 213, perdieron la vida en la provincia de Valencia, en la costa mediterránea, epicentro de las inundaciones más graves en ese país desde el siglo pasado.

Fuente: Tribuna