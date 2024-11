Trump acusa a México de estafar a EU y amenaza con dura sanción de ganar la presidencia

Comparta este artículo

Carolina del Norte, Estados Unidos.- A tan solo 24 horas de que comiencen las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, hizo unas fuertes acusaciones en contra de México, así como también lanzó una fuerte amenaza a la mandataria, Claudia Sheinbaum, en la que exigió que la nación azteca deje de permitir el paso a “criminales y drogas”, de lo contrario impondrá una fuerte sanción.

Todo ocurrió mientras el expresidente estadounidense se encontraba dando un mitin en la comunidad de Raligh, en Carolina del Norte, cuando comenzó a hablar sobre los logros de su administración (2017-2021), mencionando que había obligado a México a colocar soldados en las fronteras para evitar el paso de los migrantes: “México pagó por los soldados. Nos pagaron tanto…”, luego de ello mencionó su relación con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual calificó de “buena”.

Sin embargo, Trump no había terminado de halagar al tabasqueño, cuando emitió una burla en su contra: “Era un socialista… No se puede tener todo”. Tras dichas declaraciones, el magnate aseguró que, en caso de ganar durante la jornada de mañana, lo primero que haría sería llamar a Claudia Sheinbaum, a quien aseguró aún no conoce, pero destacó que le han indicado que es una persona “agradable”.

Trump indicó que le advertirá que si no detiene el paso de los migrantes, a quienes calificó como “criminales” a Estados Unidos, impondrá aranceles del 25 por ciento; también aclaró que si esta táctica no ve resultados los irá aumentando de manera cada vez más paulatina: “Si no funciona 50 por ciento; si no funciona, 75 por ciento; y si no funciona 100 por ciento. Comenzaré con un 25 por ciento, es mucho.”

Finalmente Trump atinó a decir que México estafa a Estados Unidos debido a que es su socio comercial número uno: “(Los mexicanos) ganan una fortuna. Se han apoderado de nuestro país. (México) se convirtió en nuestro socio comercial número uno y nos están estafando a diestra y siniestra, es ridículo (…) Mañana tienen que levantarse y decirle a Kamala (Harris) que ya han tenido suficiente, que no pueden aguantar más, que simplemente no pueden”, declaró el exmandatario.

Fuentes: Tribuna