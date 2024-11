Elecciones en EU 2024: Donald Trump ejerce su voto y descarta violencia en caso de perder

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Hoy, martes 5 de noviembre del 2024, es un día histórico para Estados Unidos (EU), pues finalmente concluirán las Elecciones 2024, en las que se votará, entre otros cargos, la presidencia del país. Con dos proyectos de nación llenos de contrastes, los candidatos son el empresario republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, quienes hasta el día de ayer tenían un polémico empate técnico, por lo que las siguientes horas serán clave para determinar el futuro del país.

Donald Trump deposita su voto

La mañana de este martes, poco después de las 11:40 horas, tiempo local, el expresidente de EU, quien busca volver a gobernar la nación, Donald Trump, acudió a un recinto electoral en Palm Beach, Florida, para ejercer su voto. El también empresario llegó en compañía de su esposa, Melania Trump al Mandel Recreation Center de Palm Beach, donde la exprimera dama también depositó su voto para los comicios de este martes.

El expresidente Donald Trump ejerció su voto en Florida. Foto: Facebook

En un encuentro con medios de comunicación, el aspirante a la presidencia estadounidense declaró que a su partido le está yendo muy bien en Georgia (estado ‘bisagra’) "y en todos los lugares", ya que tuvieron una excelente campaña, como nunca antes. Asimismo, aseguró que hoy sería un día de victoria tanto para él como para los republicanos. Por otra parte, ante la posibilidad de perder, aseguró que reconocerá los resultados “si son unas elecciones justas”.

Trump asegura que sus simpatizantes no serán violentos en caso de perder

En esta misma intervención, Trump apuntó que no dirá nada a sus simpatizantes luego de que se revelen los resultados de las elecciones de este martes, al tiempo que aseguró que no habrá violencia por parte de estos, en caso de perder los comicios. El se encargará de hacer un llamado al respeto y la no-violencia: "Mis seguidores son grandes personas, no son gente violenta".

Cabe señalar que las casillas seguirán abiertas hasta las 19:00 horas, no obstante, estas cerrarán hasta que el último votante se retire. De forma casi de forma instantánea, se revelará qué candidato ganó en el centro de votación. Para ganar, un candidato debe asegurarse al menos 270 votos electorales.

Los ciudadanos eligen a los electores, quienes luego, el 17 de diciembre de 2024, se reunirán en cada estado para emitir su voto oficial en representación del resultado de su jurisdicción, es decir, aún queda algo de trayecto para saber los resultados de los comicios.

Fuente: Tribuna