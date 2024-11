Kamala Harris llama por teléfono a Trump; lo felicita por su triunfo en las elecciones

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La presidencia de Estados Unidos vuelve a manos de Donald Trump, a cuatro años de su derrota frente a Joe Biden, cuando acusó un supuesto fraude electoral que generó disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando algunos de los partidarios de Trump irrumpieron en el inmueble para tratar de impedir la certificación del demócrata. En su primera intervención tras adelantarse a la victoria, prometió que arreglará todo lo que "está mal" en el país. Al tiempo que aseguró que este era el comienzo de la "edad dorada" para la nación.

Por su parte, Kamala Harris, actual vicepresidente y candidata a la presidencia por el Partido Demócrata había guardado silencio frente al avance de conteo de votos. Este miércoles 6 de noviembre ofreció sus primeras declaraciones y llamó por vía telefónica a su oponente para felicitarlo por su triunfo. Uno de los asesores de la funcionaria mencionó que además de hacerle llegar saludos al republicano, "discutió la importancia de una transferencia pacífica del poder y de ser un presidente para todos los estadounidenses".

Con dicho mensaje, la política progresista pretende evitar una convivencia complicada entre la administración saliente y la que iniciará el próximo 20 de enero, luego de la Ceremonia de Juramentación, en la que tomará protesta el vicepresidente, J. D. Vance, y luego al presidente electo que dará su discurso inaugural.

Además, fuentes estadounidenses apuntan que en punto de las 16:00 hora local, Kamala Harris se pronunciará en la Universidad Howard en Washington D.C. Ello se produce después de que la aspirante a la presidencia cancelara su intervención anoche, después de que se anunciaran los resultados. Cedric Richmond, codirector de la campaña explicó: "No escucharán a la vicepresidenta esta noche, pero sí la escucharán mañana, porque volverá aquí mañana para dirigirse no solo a la familia de HU, no solo a sus partidarios, sino a la nación".

En dicho recinto se dieron cita decenas de seguidores que guardaban esperanza de ver por primera vez a una mujer al frente de Estados Unidos. No obstante, el ánimo se fue desvaneciendo conforme se daban a conocer los resultados. La desazón los orilló a retirarse del sitio, dejándolo casi vacío.

Fuente: Tribuna Sonora