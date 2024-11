¿Hubo tensión? Sheinbaum confirma que Trump tocó el "tema de la frontera" en su llamada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado jueves 7 de noviembre, en TRIBUNA te informamos que la doctora y presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron su primera conversación vía telefónica. Dicha llamada estaba llena de expectación, puesto tan solo un día antes de las elecciones el entonces candidato republicano amenazó con imponer aranceles a la República en caso de que no se controle el tema de la migración.

Pese a lo que el propio Trump mencionó en el mitin que dio en Carolina del Norte el pasado martes, Claudia Sheinbaum aseguró que su conversación fue bastante agradable: “Tuvimos una llamada cordial con el presidente electo Donald Trump en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos”, tuiteó el día de ayer la presidenta. No fue sino hasta este viernes 8 de noviembre que profundizó sobre el tema en su ya tradicional conferencia de prensa.

De nueva cuenta, Sheinbaum mencionó que se había tratado de una conversación amable, en la que ambos se felicitaron por obtener la presidencia de sus respectivos países: “Él inició la conversación felicitándome por el triunfo por las elecciones, obviamente le devolví la felicitación, para eso era la llamada para felicitarle por el triunfo y fue una llamada muy cordial”, declaró la sucesora de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por otro lado, Trump cumplió lo que prometió y mencionó la problemática de inmigrantes que atañe a la frontera norte de México; sin embargo, Sheinbaum mencionó que desvió el tema de conversación, puesto considera que podrán hablar de ello después: “Él planteó el tema de la frontera: ‘Está el tema de la frontera’, él así nada más lo dijo; y yo le dije: “Sí, está el tema de la frontera, pero ya habrá tiempo para poderlo platicar”, declararía la presidenta.

Finalmente, Sheinbaum mencionó que, pese a que ya pasaron 4 años de su administración, Trump no olvida el tiempo que trabajó a lado de AMLO, a quien le envió saludos mediante su breve conversación telefónica: “Aprovechó para pedir que le enviara saludos al presidente López Obrador con quien dijo había tenido muy buena relación”. La mandataria aclaró que si bien aún no ha sido invitada para la toma de posesión, no descarta la idea de ir una vez que le llegue la invitación.

“Esto salió si me invitó a la toma de posesión me dijo: ‘See you soon’, nos vemos pronto y le dije: ‘Sí, nos vemos pronto’, esencialmente, fue una llamada muy, muy cordial, la verdad y estamos contentos por eso, y todo lo que viene hacia adelante, pero fue en muy buenos términos”, indicó la presidenta.

Fuentes: Tribuna