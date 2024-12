Donald Trump nombrado persona del año por la Revista Time; va contra migrantes

Ciudad de México.- A pesar de las polémicas generadas por las declaraciones en contra de migrantes, así como de la guerra en Israel y Ucrania, la revista Time decidió nombrar a Donald Trump como persona del año de este 2024. De acuerdo con la publicación de este medio, las razones son por impulsar un realineamiento político único en una generación. Sin embargo, esta polémica decisión ha causado mucha conversación en redes sociales.

La revista Time decidió nombrar este jueves al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, como la persona del año 2024. Por impulsar un realineamiento político único en la generación. Se trata de la segunda ocasión en que el republicano se lleva este galardón. Fue a través de sus redes sociales donde se publicó la portada de la revista, en la cual se puede observar al próximo mandatario norteamericano sentado de perfil y viendo hacia el horizonte.

La revista Time realizó una entrevista a profundidad con el próximo mandatario norteamericano en la cual Donald Trump habló sobre su victoria en las elecciones pasadas, la economía de su país, así como la situación en Ucrania y Medio Oriente. En ese sentido, también habló sobre la programación y los planes que tiene para lo que será su segundo periodo al frente del país más poderoso del mundo.

Donald Trump persona del año por Time, foto: especial

Entre los planes detallados por Donald Trump a la revista Time destaca la deportación de millones de migrantes, así como el indulto a los acusados del 6 de enero, cuando se asaltó al Capitolio, presuntamente en una operación que él habría ordenado en protesta tras perder las elecciones contra Joe Biden. En cuanto a la deportación masiva de migrantes, señaló que no prevé la instalación de nuevos campamentos y que hará lo necesario para sacarlos del país.

“Lo que sea necesario para sacarlos no me importa honestamente lo que sea necesario para sacarlos. Una vez más lo haré absolutamente dentro de los límites de la ley (...) Quiero que se vayan y los países tienen que recibirlos de vuelta y si no los aceptan, no haremos negocios con esos países y aplicaremos aranceles muy sustanciales a esos países”, subrayó Trump.