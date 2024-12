Claudia Sheinbaum arremete contra declaraciones de Canadá: "México es un gran país"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días anteriores se desató un conflicto entre Canadá, Estados Unidos y México, luego de que el presidente electo de la nación vecina del norte, Donald Trump le pidiera a ambos países vigilar sus respectivas fronteras para impedir el paso de sustancias ilegales como el fentanilo y de inmigrantes de las tierras de la libertad. Esta situación causó gran revuelo en los ministros Justin Trudeau y Doug Ford, quienes dejaron en claro que no había punto de comparación entre ambas zonas.

Por un lado, el ministro de Ontario, Ford, se declaró insultado por las declaraciones de Trump, asegurando que se trataba de una comparativa injusta: “Compararnos con México es la cosa más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos, Estados Unidos. Encontré sus comentarios injustos. Los encontré insultantes. Es como si un miembro de la familia te apuñalara directamente en el corazón”.

Por otro lado, el pasado fin de semana trascendió la noticia de que Trudeau habría tenido una conversación con Donald Trump en la que dejó en claro que la situación entre ambas fronteras sería desigual, puesto la mayor parte de las sustancias ilegales vendría de México y no de su país, según lo declarado por Kristen Hillman, embajadora de Canadá en Estados Unidos: “El mensaje de que nuestra frontera es tan vastamente diferente a la frontera mexicana fue realmente comprendido.”

Para la mañana de este lunes 2 de diciembre, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum reaccionó ante todo lo ocurrido durante la semana pasada entre Estados Unidos y Canadá, dejando en claro que si bien, la situación sí es distinta, eso no debería dar pie a que se hable mal de la República: “No sé a qué se refería, no vamos a caer en provocación de qué país es mejor, a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales, somos un grandioso país, con enormes riquezas”, comenzó a declarar.

La sucesora de AMLO resaltó que si bien, las problemáticas eran distintas, eso no significaba que Canadá estuviese libre de culpa: “(Canadá) tiene problemas de defunciones de vidas a la dicción de opiodes; México las tiene en bajo nivel (…) sí somos distintos, hubo acción de justicia de laboratorio en Canadá, sí son problemáticas distintas, esta idea de que no puede comprarse uno con otro, sí son problemas distintos, pero no por ello somos menos, nunca jamás”, sentenció la mandataria, quien resaltó que esto podría ser parte de una estrategia electoral, dado a que Trudeau tendrá elecciones el próximo año.

Fuentes: Tribuna