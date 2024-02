Donald Trump promete deportaciones masivas de migrantes de cara a las elecciones

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En caso de victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, la alianza atlántica tiene mucho de qué preocuparse. En un mitin en Carolina del Sur el sábado 10 de febrero, el expresidente estadounidense atacó una vez más a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, acusándolos de no financiar suficientemente a la institución. Durante la reunión, Trump informó de una conversación con uno de los jefes de Estado de la OTAN, sin nombrarlo. "Uno de los presidentes de un país grande se puso de pie y dijo: 'Bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá?'". dice el multimillonario. "No, no te protegería", continuó Trump. De hecho, les animaría a que hicieran lo que quisieran contigo. Tienes que pagar tus deudas".

La declaración se produce después de que Donald Trump, el probable candidato contra el actual líder demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, presionara a los legisladores republicanos en el Congreso para enterrar un proyecto de ley que incluiría nueva ayuda a Ucrania. El proyecto de ley de 95,000 millones de dólares se debatirá la próxima semana y también incluye fondos para la lucha de Israel contra Hamas y un aliado estratégico clave, Taiwán.

Una declaración de Donald Trump que no dejó de provocar una reacción de Washington. "Alentar la invasión de nuestros aliados más cercanos por parte de regímenes asesinos es espantoso y sin sentido", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, el sábado por la noche. También promocionó los esfuerzos de Biden para fortalecer las alianzas en todo el mundo.

En Europa y dentro de la OTAN, los comentarios provocadores del expresidente han provocado indignación y consternación. "Las declaraciones imprudentes sobre la seguridad de la OTAN y la solidaridad del artículo cinco solo sirven a los intereses de Putin", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió contra los comentarios que "socavan nuestra seguridad", mientras que la fuerza disuasoria de la OTAN se basa en gran medida en el artículo 5, que prevé la solidaridad de todos los miembros de la Alianza en caso de un ataque armado contra uno de ellos. "Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad de todos nosotros, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo", dijo.

Fuente: Tribuna