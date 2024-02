Vampire Weekend anuncia una gira masiva en apoyo de su nuevo álbum 'Only God Was Above Us'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La banda Vampire Weekend está lista para conquistar los escenarios una vez más con el anuncio de una gira masiva en apoyo de su próximo álbum, Only God Was Above Us. Esta serie de conciertos abarcará un total de 45 shows y llevará a la banda a través de América del Norte, prometiendo ser un espectáculo inolvidable para los fanáticos.

La gira, que comienza el 27 de abril en el Festival de Jazz de Nueva Orleans, incluirá paradas en icónicos lugares como The Greek Theatre en Berkeley, el Madison Square Garden en Nueva York y el Anfiteatro Red Rocks en Colorado. Además, Vampire Weekend sorprenderá a sus seguidores con "espectáculos matinales" los domingos por la mañana en cada lugar, brindando una experiencia única para aquellos que prefieren disfrutar de la música temprano en el día.

A lo largo de la gira, la banda contará con el apoyo de diversos actos de apertura, que incluyen a Turnstiles, English Beat, Cults, Christone 'Kingfish' Ingram, Ra Ra Riot y un DJ de Mark Ronson, entre otros. Esta combinación de talento promete una experiencia musical enriquecedora y variada para los asistentes a los conciertos.

Además del anuncio de la gira, Vampire Weekend también ha compartido dos nuevas canciones de su próximo álbum, Gen-X Cops y Capricornio, para deleite de sus seguidores. Estas canciones, junto con el álbum completo, están programadas para ser lanzadas el 5 de abril, generando aún más anticipación y emoción entre los fans de la banda.

El título del álbum, Only God Was Above Us, fue inspirado por un titular del New York Daily News de 1988 que los miembros de la banda vieron en una foto de Steven Siegel de un cementerio del metro de Nueva Jersey. Esta referencia histórica agrega un elemento intrigante al álbum y seguramente capturará la imaginación de los oyentes.

Con fechas programadas hasta el 17 de octubre en el Moody Center de Austin, Texas, los integrantes de Vampire Weekend están ansiosos por llevar su música a nuevas audiencias y reunirse con sus seguidores de toda la vida en esta emocionante gira. Los boletos para los conciertos estarán disponibles próximamente, así que los fans deberán estar atentos para asegurarse de no perderse este espectáculo único.

