Pese al cáncer, Carlos III no estaría de acuerdo con el regreso de Harry a la realeza

Londres, Inglaterra.- Hace algunas semanas explotó la ‘bomba’ en el Palacio de Buckingham que el recién estrenado Rey Carlos III había sido diagnosticado con cáncer, después de que se sometió a una cirugía por agrandamiento de próstata. Esto provocó que los amantes de la Familia Real Británica teorizarán que una unificación entre el mandatario de la iglesia anglicana y su hijo menor, el príncipe Harry, podrían limar asperezas.

Si bien, hace unos días, el royal pelirrojo hizo acto de presencia en Reino Unido en lo que se conoció como una visita express a su padre, la realidad es que todo parece indicar que las cosas no se solucionarán pronto entre los reales. Esto pese a que hace una semana, el duque de Sussex estuvo como invitado en el programa Good Morning America, donde insinuó que el actual estado de su progenitor podría reunificar a la familia.

Lamentablemente para el hijo menor de Lady Di, una fuente cercana al Rey reveló para el medio Daily Mail que Carlos III no estaría dispuesto a permitirle reincoporarse en sus actividades reales: “¿Han estado hablando el rey y Harry? Sí, ¿Significa esto un regreso al redil, aunque sea de forma temporal? No”. Un segundo informante comentó para el mencionado medio que el sucesor de Isabel II no pretende relegar demasiadas responsabilidades a sus subalternos, tal y como se creía en un inicio.

“A parte de un pequeño número de investiduras, el rey no planea descargar una gran cantidad de deberes a otros miembros de la familia mientras recibe tratamiento.”

Según algunos testimonios que el mencionado tabloide británico recabó, la familia real no está de acuerdo con la postura de que Harry no tome un bando y se mantenga “mitad dentro, mitad fuera”, por lo que no es visto como alguien digno de confianza para cumplir los roles reales que se esperarían de él. Aunque esto no significa que Carlos III no estaría dispuesto a arreglar su dañada relación con el duque de Sussex, pero aparentemente, todo quedaría en el ámbito personal.

Carlos III no estaría de acuerdo con el regreso de Harry a la realeza

¿Qué piensa el Príncipe Harry de todo esto?

Una fuente cercana al príncipe Harry reveló para el medio Page Six que el royal estaría dispuesto a regresar a la Familia Real Británica, de manera temporal, si ellos así se lo pidieran. Asimismo, el informante contó que consideraba difícil de creer que el hermano menor de William lo haga por su propia cuenta: “Me cuesta considerar que si su padre le pide ayuda, Harry diga que no, creo que lo intentaría.”

