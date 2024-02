Viuda de Alexei Navalny promete castigar a Vladimir Putin por el asesinato de su esposo

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- Tras la muerte del líder opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, salió a la luz una grabación de su esposa, quien arremetió en contra del mandatario ruso y prometió que seguirá con su lucha en contra del Kremlin. Además, exigió a las autoridades entregar el cuerpo a su madre, ya que ha sido retenido desde su muerte el viernes pasado en una colonia penal del Ártico de manera ilegal y sin explicación alguna

Entre lágrimas, Yulia Navalnaya acusó al presidente ruso Vladímir Putin de matar a su esposo en la remota prisión y prometió castigarlo a él y a otros presuntos perpetradores. Asimismo, no dudó en arremeter en contra de las autoridades del país euroasiático, ya que afirmó que se negaban a entregar el cadáver de Navalny a su madre con la presunta intención de encubrir su asesinato. También, recordó su supuesto envenenamiento anterior con un agente neurotóxico de la era soviética.

Sin embargo, El Kremlin ha reiterado que todavía se desconoce la causa de muerte del líder opositor de 47 años, quien se encontraba encarcelado desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú tras recuperarse en Alemania de un envenenamiento con una sustancia llamada Novichok, que atribuyó al Kremlin. El detractor de Putin había recibido tres penas de prisión por una serie de cargos que él mismo calificó como políticos.

VIuda de Alexei Navalny, foto: especial

“Están ocultando su cadáver de manera cobarde y mezquina, negándose a entregarlo a su madre y mintiendo miserablemente mientras esperan que desaparezca el rastro de otro Novichok de Putin”, dijo Navalnaya.

No dudo en exhortar a la población “para compartir no sólo la aflicción y el dolor interminable que nos ha envuelto y atenazado, sino también mi rabia”. Incluso, expresó sus sentimientos tras la muerte de su marido: “Rabia, ira y odio hacia aquellos que se atrevieron a matar nuestro futuro”, dijo y agregó “Me dirijo a ustedes con las palabras de Alexei, en las que realmente creo: No es una pena hacer poco, es una pena no hacer nada. Es una pena dejarse intimidar”.

Se debe señalar que las autoridades penitenciarias rusas afirmaron que el crítico del Kremlin se había sentido mal después de una caminata en la prisión en la que se encontraba, por lo que murió horas después. Por otro lado, el equipo de Navalny, denunció que las autoridades rusas están reteniendo intencionalmente su cuerpo para poder "cubrir rastros" del presunto asesinato del que fue víctima.

Fuente: Tribuna