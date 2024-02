Casa Blanca se enorgullece del 'éxito' en los ataques contra Irak y Siria

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El viernes, un representante de la Casa Blanca destacó que los ataques en Irak y Siria dirigidos contra fuerzas proiraníes, anunciados como el comienzo de represalias, fueron considerados un logro. John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, declaró que durante la operación, que abarcó 85 objetivos en siete ubicaciones distintas (tres en Irak y cuatro en Siria), las aeronaves estadounidenses lanzaron más de 125 municiones de precisión en aproximadamente media hora. "No queremos ver otro ataque contra posiciones o soldados estadounidenses en la región", añadió.

Desde mediados de octubre, se han registrado más de 165 ataques mediante drones y cohetes dirigidos a las fuerzas estadounidenses desplegadas en una coalición internacional contra el yihadismo en Irak y Siria. El domingo pasado, un ataque con drones, atribuido por Washington a combatientes proiraníes, resultó en la pérdida de tres soldados estadounidenses en Jordania, cerca de la frontera con Siria, generando la promesa de una respuesta por parte de Estados Unidos.

No obstante, John Kirby afirmó que la selección del momento para llevar a cabo los ataques, influenciada por factores como las condiciones meteorológicas, no tenía conexión con la ceremonia de devolución de los cuerpos de tres militares, la cual se celebró el viernes con la presencia del presidente Joe Biden. El portavoz aseguró que el Gobierno iraquí, a pesar de su crítica por la violación de soberanía, había sido previamente notificado sobre los ataques. Afirmó que desde el fatal atentado del domingo pasado, no ha existido ningún tipo de comunicación, ni siquiera de manera informal o indirecta, con Irán. John Kirby reafirmó que Estados Unidos no tiene intenciones de entrar en conflicto bélico con Irán.

De acuerdo con la Casa Blanca, los ataques llevados a cabo en Irak contra objetivos vinculados a Irán fueron anunciados este mismo viernes. Por otra parte, también desplegó agresiones contra Siria.

Fuente: Tribuna Sonora