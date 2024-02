Escuela católica discrimina a alumnos; son hijos de una madre que trabaja en OnlyFans

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- En el corazón de Florida, una madre se encuentra confrontada con la imposibilidad de inscribir a sus hijos en una escuela privada de orientación cristiana, todo ello debido a la presencia de anuncios de su cuenta de OnlyFans en su vehículo. Michelle Cline, conocida como Piper Fawn en la promoción de su contenido adulto, ha expresado su protesta debido a que la escuela le exigió cambiar su lugar de estacionamiento. Esto resultó en que sus hijos tuvieran que atravesar una calle concurrida y caminar por un estacionamiento para llegar a la escuela, a menos que retire los anuncios de su automóvil. Cline sostiene que su actividad en el ámbito para adultos es su medio de vida y negocio.

"Mi esposo y yo teníamos este estilo de vida, ya sabes, un poco salvaje, ya sabes, a puertas cerradas, que ahora hemos decidido compartir", explicó.

A pesar de ello, hay padres en Liberty Christian Prep que opinan que este tipo de anuncios no resultan adecuados en un contexto educativo. Lexy Thomas, un padre, manifestó su inquietud al afirmar que: "eso es una distracción para mis hijos. Y no importa lo mal o lo bueno que sea como padre, la pornografía está ahí, y eso es lo primero que ven cuando van a un lugar que debería educarlos". Asimismo, Thomas destaca que la pegatina resalta especialmente por sus dimensiones considerablemente grandes. "No es solo un pequeño emblema en la parte trasera de un automóvil, sino que ocupa todo el parabrisas", agregó.

Frente a las protestas de los padres, la escuela comunicó a Cline que debía dejar a sus hijos al otro lado de la calle. Algunos progenitores proponen que la solución sería que Cline simplemente retire la calcomanía de su vehículo. Ante esta coyuntura, Cline argumenta por su derecho y sostiene que, como mínimo, la escuela debería asignar a alguien para ayudar a sus hijos a cruzar la calle de manera segura. "Esto nos proporciona una forma de vida muy cómoda. Y es legal, ya sabes, pago impuestos como todos los demás, pero no estoy infringiendo la ley. Simplemente ofendí a la gente", afirmó Cline.

Fuente: Tribuna Sonora