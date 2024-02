‘Bobi’ pierde el récord Guinness del ‘perro más viejo’ por falta de pruebas sobre su edad

Comparta este artículo

Leiria, Portugal.- El pasado 21 de octubre del 2023 te contamos en TRIBUNA sobre la muerte de ‘Bobi’, mastín luso que obtuvo el récord Guinness tras convertirse en el ‘perro más viejo del mundo’ por vivir 31 años y 163 días, lo que se traduce a 217 en años humanos. En aquel entonces, te contamos la conmovedora historia que su dueño, Leonel Costa, dijo a los medios, en la que narraba que el canino habría sido el único de su manada en sobrevivir, luego de que su padre los arrojó a todos en un hoyo.

Si bien, la memoria de ‘Bobi’ fue preservada con cariño por los amantes de los récord Guinness y los protectores de los derechos animales, la historia de este can dio un giro inesperado durante la jornada de este jueves, 22 de febrero, cuando la organización Ginness World Records notificó que revocarían el titulo del querido perrito, ¿la razón? No se pudo demostrar de manera fidedigna que el cuadrúpedo tuviera los años que sus dueños presumían.

Y es que, todo parece indicar que mucha gente no creía que ‘Bobi’ haya llegado a superar las tres décadas de vida, por lo que varios expertos y veterinarios metieron una gran cantidad de presión en la organización para que profundizaran en sus investigaciones con respecto a lo relacionado con el longevo perrito, por lo que para el mes de enero detuvieron las solicitudes para los títulos del perro más viejo del mundo y de la historia, hasta que resolvieran las dudas de la edad del canino.

Es bajo este contexto que Mark McKinley, director de Ginness World Records emitió un comunicado en el que reveló que ‘Bobi’ perdió su titulo debido a información que localizaron en la base de datos del Gobierno Iuso, en el que se indica que, cuando se colocó el chip, no se requería ninguna prueba de edad en los perros nacidos antes del año 2008. Ante esto, la organización determinó que no existen pruebas sustentables que indiquen que el can haya superado las tres décadas de vida. Asimismo, agregaron que ya notificaron al dueño del perrito sobre la polémica decisión.

“Con la declaración veterinaria adicional proporcionada como prueba de la edad de Bobi que también citaba la información del microchip, acabamos sin ninguna prueba concluyente que pudiera probar de manera definitiva la fecha de nacimiento de Bobi.”

'Bobi' obtuvo su récord Guinness en el mes de febrero del 2023, es decir, hace 1 año, lo que lo llevó a ser reconocido a nivel mundial, al grado en el que miles lo visitaron durante sus últimos meses de vida. En aquel momento, llamó poderosamente la atención porque los canes de su raza (rafeiro do Alentejo) suelen vivir hasta 13 años, lo que significaría que el cuadrupedo habría estado a nada de triplicar esta edad.

