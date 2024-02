Casa Blanca rechaza filtración de datos de periodista del New York Times en la 'mañanera'

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La Casa Blanca reaccionó ante lo sucedido en la conferencia matutina del 22 de febrero en donde se mostró en pantalla el número telefónico de la reportera de The New York Times, Natalie Kitroeff, quien había enviado un cuestionario al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en relación a un reportaje próximo a publicarse, situación que aseguraron no apoyar y que rechazaron de forma contundente.

Fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre quien fue cuestionada al respecto durante una conferencia y aunque reconoció que no había visto lo ocurrido, aseguró que no era algo que apoyaran y mencionó la importancia de la libertad de prensa por lo que rechazó lo ocurrido el jueves en México. “No he visto eso. Obviamente eso no es algo que apoyemos. Creemos en la libertad de prensa, obviamente.

"Y es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos”, dijo en conferencia de prensa la secretaria Jean-Pierre, en palabras citadas por el portal Infoabe. Fue durante la conferencia matutina del presidente mexicano en donde reveló un cuestionario enviado por la periodista.

El mandatario quiso hacer ver la manera en como había hecho la petición; sin embargo, en pantalla también se podía observar el número de celular y el nombre de la reportera, un hecho que fue cuestionado. Incluso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que abrió una investigación en busca establecer si existían violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

Por su parte, el diario estadounidense también se pronunció al respecto y consideró que la acción del presidente era "una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento". El medio también aseguró que respaldaban el trabajo de la reportera y de los los periodistas. Hasta el momento no ha ha habido más pronunciamientos oficiales al respecto.

