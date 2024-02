A dos años de la guerra, ya son más de 31 mil ucranianos muertos, afirma Zelensky

Comparta este artículo

Kiev, Ucrania.- Ya son más de dos años del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el cual ha dejado una cifra de muertos enorme. En ese sentido, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, contabilizó en 31 mil el número de soldados ucranianos muertos desde el comienzo de la invasión militar rusa a gran escala. Se trata de la primera ocasión que se revelan cifras sobre la cantidad de víctimas mortales durante las hostilidades.

El número, de acuerdo con lo declarado por el mandatario ucraniano, no incluye a militares heridos ni desaparecidos. “Es mucha gente para nosotros”, señaló Zelensky, quien rechazó las estimaciones que sitúan el número de muertos ucranianos en hasta 300 mil. Asimismo, con la intención de no revelar el número de ucranianos que se mandaron al frente, prefirió no detallar la cantidad de heridos o desaparecidos.

“31 mil ucranianos, militares, han muerto en esta guerra”, dijo Zelensky.

Por otro lado, también se refirió a las pérdidas del enemigo y explicó que al menos 180 mil rusos han perdido la vida. Otro medio millón de soldados rusos, añadió, han resultado heridos en la contienda. Este conflicto también ha derramado miles de vidas inocentes, “decenas de miles de civiles” han muerto o han sido asesinados tras ser torturados en los territorios ocupados por Rusia, explicó Zelensky y detalló que la cifra exacta sólo se sabrá cuando termine la guerra.

Guerra en Ucrania, foto: especial

Cabe señalar que al menos el 18 por ciento del territorio ucraniano está ocupado por Rusia. Más de 6.4 millones de ucranianos son refugiados. El conflicto armado llega a su tercer año. Parece que el mundo occidental quiere terminar de inmediato con él, por lo que la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de 50 mil millones de euros para Ucrania, mientras que Estados Unidos prometió 60 mil millones a Kiev, aunque permanecen bloqueados en el Congreso.

El conflicto no ha cambiado mucho, la línea del frente se extiende por casi mil kilómetros. Incluso, debido a la cantidad de muertos, ambos gobiernos han requerido del reclutamiento de más tropas, es por ello que en Ucrania existe un proyecto de ley que prevé rebajar la edad de reclutamiento de 27 a 25 años para formar parte del Ejército.

Fuente: Tribuna