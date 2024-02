Preocupa en Reino Unido salud de Princesa Kate; Guillermo se ausenta de ceremonia oficial

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Los rumores sobre el estado de salud de la princesa Kate se han acrecentado en el Reino Unido, lo anterior después de que el príncipe Guillermo se ausentara de una ceremonia oficial por motivos personales, lo que desencadenó una ola de afirmaciones por parte de la población en torno a la vida de la heredera, es por ello que la Casa Real decidió emitir un comunicado para hablar sobre tema, en el cual señaló que el estado de la fémina se encuentra bien después de su cirugía abdominal.

Fue la ausencia del príncipe Guillermo a la ceremonia religiosa del Rey Constantino II de Grecia, quien falleció en enero de 2023 a los 82 años, lo que encendió las alarmas entre la población de Reino Unido, quienes se preguntaban sobre la salud de la esposa del príncipe, la princesa Kate, que no aparece en la escena pública desde la cirugía abdominal a la cual estuvo sometida el pasado 17 de enero, es por ello que la casa real desmintió todos los rumores sobre este tema.

Se debe mencionar que después de que el Rey Carlos fuera diagnosticado con cáncer, el príncipe Guillermo, de 41 años, ha asumido el rol del monarca como máximo representante de la realeza británica, esto junto a la reina Camila. A pesar de eso, expertos reales consideraron como extraño que el príncipe se ausentara de la ceremonia, ya que el rey Constantino fue su padrino y ambos tenían una relación muy cercana, por lo que debió haber sido un motivo muy fuerte para no estar presente.

Salud de la princesa Kate, foto: especial

“Desafortunadamente, el príncipe de Gales no puede asistir al servicio conmemorativo del rey Constantino esta mañana debido a un asunto personal”, señaló el Palacio de Kensington

Asimismo, la Casa Real rompió el silencio y actualizó el estado de salud de la princesa, señaló que se recupera de manera constante, aunque no se dieron más detalles. Incluso, se comentó que la ausencia del príncipe Guillermo no está relacionada con su esposa. Hasta el momento y después de más de un mes de la cirugía de la princesa Kate, la Casa Real no ha informado el motivo de la misma, aunque solo afirmó que la dejaría fuera de actividades al menos hasta semana Santa.

Cabe señalar que tampoco se ha informado sobre el tipo de cáncer que parece el Rey Carlos III. En ese sentido, sería el príncipe Guillermo quien asumiría la corona en caso de que su padre decidiera dimitir o que falleciera. El matrimonio con la princesa Kate tuvo como frutos tres hijos; George, Charlotte y Louis, por lo que se espera que en los próximos años se conviertan en el primer círculo de la familia real británica.

Fuente: Tribuna