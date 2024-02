Confirman la muerte de cinco marines en las montañas de San Diego, Estados Unidos

Comparta este artículo

San Diego, Estados Unidos.- Durante la jornada de este jueves, 8 de febrero, se confirmó la muerte de cinco marines, luego de que su helicóptero se estrellara cerca de las montañas de San Diego, Estados Unidos, hace poco más de 50 horas. La noticia fue confirmada por el mayor general Michael J. Borgschulte, comandante general de la tercera Ala del Avión Marino, a través de un comunicado en el que lamentó la muerte de los fallecidos.

De acuerdo con información del comunicado, las víctimas eran miembros de la tripulación así como los propios pilotos. Según datos del medio New York Post, hasta ahora no se ha confirmado la identidad de las víctimas fatales, esto es debido a que dicha información no se puede hacer pública hasta 24 horas después de que los familiares los hayan identificado, esto según datos brindados por el documento anteriormente mencionado.

Según algunos informes, la tragedia comenzó durante la noche del pasado martes, 6 de febrero, cuando el helicóptero CH-53E Super Stallion desapareció, justo cuando iba de regreso a la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, luego de una jornada de entrenamiento en la Base de la Fuerza Aérea de Creech en las afueras de Las Vegas; sin embargo, en determinado momento se dejó de tener rastro de la aeronave.

A partir de entonces, comenzaron las labores de búsqueda y rescate de los pilotos. Para la mañana del miércoles, 7 de febrero, se confirmó el hallazgo de los restos del helicóptero, en las cercanías de Pine Valley, a una hora de San Diego. Aparentemente, los cuerpos de los marines aún no han sido recuperados, pero las autoridades están trabajando para lograr traerlos de regreso, esto según información del comunicado.

Por su parte, el presidente Joe Biden, junto a la Primera Dama Jill, emitieron un comunicado en el que aseguraron que se encontraban desconsolados por la pérdida de los cinco marines, así como también emitieron su pésame para las familias y al cuerpo de los Marines de Estados Unidos que eran cercanos a las víctimas. Cabe señalar que, hasta el momento se desconoce qué fue lo que ocasionó el accidente, por lo que continúan las investigaciones.

Fuentes: Tribuna