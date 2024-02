Sin explicación alguna, desaparece torre de radio de más de 60 metros de altura en EU

Alabama, Estados Unidos.- En la vida, hay hechos que son tan inexplicables que pueden llegar a ser catalogados como fenómenos paranormales o actos de magia; sin embargo, ciertas anécdotas sí cuentan con una esclarecimiento sumamente mundano, tal y como ocurrió en días recientes en el condado de Alabama, en Estados Unidos, sitio en el que desapareció una torre de radio de 200 pies de altura (60.9 metros).

De acuerdo con las declaraciones del gerente de la estación A.M. WJLX, Brett Elmore, todo ocurrió el pasado viernes, 2 de febrero, cuando un miembro del equipo de paisajismo arribó a la propiedad en la que se encuentra la radiodifusora, según se dice, él habría sido la primera persona en percatarse de que la torre ya no se encontraba en su lugar, por lo que lo contactó por teléfono para darle la mala noticia, aunque esto provocó incredulidad en el gerente.

“Cuando llegó, me llamó el viernes y me dijo: ‘La torre ya no está’. Dije: ‘¿Qué quieres decir con que la torre ya no existe? ¿Estás seguro de que estás en el lugar correcto? Dijo: ‘La torre ha desaparecido. Hay cables por todas partes y ya no está’”.