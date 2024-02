Sujeto finge rapto para irse en de vacaciones a Tailandia; extorsionó a su familia

Comparta este artículo

Pattaya, Tailandia.- Con la inflación que se está viviendo a nivel mundial, tomar unas vacaciones en otro país se ha vuelto una tarea sumamente complicada para las personas de la clase trabajadora; sin embargo, este es un gusto que la gente de otros estratos económicos aún puede darse, claro tomando en cuenta ciertas reservas y con una buena administración; sin embargo, ¿qué pasa si te llegas a quedar sin dinero en una nación distinta a la tuya?

La respuesta más habitual sería pedirle ayuda a tu familia y volver a tu país de origen, pero también existen otro tipo de soluciones, algunas de ellas ilegales, tal y como el ocurrió recientemente a un sujeto originario de Reino Unido que se fue de viaje con sus amigos a Tailandia. Según informes, todo parece indicar que el tiempo de descanso del hombre y su grupo de amigos había llegado a su final, así como su dinero, pero ellos se negaban a volver a su nación de origen.

Debido a ello, estas personas decidieron pensar en alguna solución para continuar con sus vacaciones, motivo por el que uno de ellos propuso fingir su secuestro y, de esta manera, exigir una alta suma de dinero a sus familiares, quienes en medio de la angustia cederían y ellos podrían extender su estadía en Pattaya. Según informes, el individuo, identificado como Robbie Day, le pidió a sus amigos que lo golpearan para hacer su historia más verídica, luego de ello enviaron las fotografías a los parientes del hombre y exigieron un rescate.

Sin embargo, el hombre, de 48 años, no tomó en cuenta que su familia no solo no enviaría el rescate, sino que enviaron las fotografías como evidencia a la policía de Tailandia, para denunciar el secuestro. Ante esto, las autoridades comenzaron con una investigación para dar con el paradero del británico; fue así que las autoridades descubrieron al sujeto con sus amigos en un lujoso hotel conocido como Sin City, en una zona turística de la nación asiática.

Según se dice, el individuo estaba en medio de una fiesta cuando llegaron los oficiales; finalmente, tanto él como sus amigos fueron arrestados por posesión de armas de fuego, municiones, drogas de diversas clases y por permanecer en Tailandia pese a que sus visas estaban vencidas. Debido a lo mencionado anteriormente, los sujetos fueron deportados y realizarán su proceso legal en tierras londinenses.

Fuentes: Tribuna